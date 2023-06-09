في أغسطس 2023 |آيسلندا تعلن تعطيل العمل بسفارتها بـ روسيا

أعلنت آيسلندا ،اليوم الجمعة، تعليق عمل سفارتها في روسيا في مطلع شهر أغسطس المقبل 2023.

وأعلن وزير الخارجية الآيسلندي قراره بتعليق عمل السفارة في موسكو اعتباراً من 1 أغسطس المقبل، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

كما قال إن آيسلندا تطالب روسيا بالحد من أنشطة السفارة في ريكيافيك وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي.



واستدعت وزارة الخارجية الآيسلندية اليوم السفير الروسي لإبلاغه بهذا القرار، علاوة على ذلك، طلبت آيسلندا من روسيا تقييد عمليات سفارتها في ريكيافيك ، تمشيا مع المادة 11 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ، وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي.



وقالت وزارة الخارجية الأيسلاندية في بيان هذا ليس قرارًا سهلاً لأن أيسلندا تتمتع بعلاقات غنية مع شعب روسيا منذ استقلالنا في عام 1944، ومع ذلك ، فإن الوضع الحالي ببساطة لا يجعل من الممكن للخدمة الخارجية الصغيرة في أيسلندا تشغيل سفارة في روسيا.

وقال وزير الخارجية الأيسلندية غيلفادوتير عن أملها في أن تسمح لها الظروف بإقامة علاقات طبيعية ومثمرة مع روسيا ، لكن هذا يعتمد على القرارات التي يتخذها الكرملين.



ووصلت العلاقات التجارية أو الثقافية أو السياسية مع روسيا في الوقت الحالي ، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، فإن استمرار عمليات سفارة أيسلندا في موسكو لم يعد له ما يبرره.



وتدير آيسلندا سفارة في موسكو منذ عام 1944 ، باستثناء ما بين 1951-1953 ، عندما لم تكن هناك تجارة بين البلدين. لم يكن للاتحاد السوفياتي سفير في ريكيافيك من 1948 إلى 1954.



ولا يشكل قرار تعليق عمليات سفارة أيسلندا في موسكو قطعًا للعلاقات الدبلوماسية، حالما تسمح الظروف بذلك ، ستعطي آيسلندا الأولوية لاستئناف عمليات سفارة أيسلندا في موسكو.