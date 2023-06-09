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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مصر للدراسات : انضمام شركات دولية لاستراتيجية تصنيع السيارات ببورسعيد

الدكتورعبد المنعم
الدكتورعبد المنعم سعيد

قال الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن المنطقة الاقتصادية بمصر تهدف إلى جلب الإستثمارات الأجنبية والمحلية لتعظيم للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس،  لأنها تتوسط العالم.

وأكد سعيد خلال مداخله هاتفيه ببرنامج " الأخبار " المذاع على فضائية " الدي أم سي" تقديم الإعلامية "دينا الوكيل " أن هناك إستثمارات ومشروعات يتم فتحها  داخل هذه المنطقة سواء كانت من الإستثمارات المحلية داخل مصر أو الإستثمارات الاجنبية، كما أن إستراتيجية صناعة السيارات ببورسعيد من أحد أهم الإستراتيجيات التي تسعي مصر إلى تحقيقها.

تصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد

وأضاف رئيس مركز الدراسات الإقتصادية والاستراتيجية،  أن وجود مصانع والهيكله داخل هذه المصانع سوف تتحول مصرمن خلالها إلى توطين تكنولوجيا  كانت غائبةعنها حيث تعتبر مصرمن أوائل الدول على مستوي الوطن العربي وعلى المستوي الأفريقي في تصميم وتصنيع السيارات منذ الستينات، ولكن عودة هذه المصانع في شرق بورسعيد وتوطين التكنولوجيا فيها سوف يساهم في أن نمتلك سيارات تحمل أسم مصر لتصبح  بأسم" صنع في مصر".

أفتتاح مصانع جديدة

وأوضح، أن منطقة قناة السويس من أكثر المناطق الاقتصادية التي يتم فيها العديد من المشروعات الضخمة، كما أن هناك مشروعات تم فتحها كأستثمارات تم ضخها في هذه المنطقة بشكل كبير من عام ٢٠٢٢ حتي مايو ٢٠٢٣ تجاوزت ما يقرب من ٣.٦ مليار جنية مصري  وأكثر من ٢ ونصف مليار دولار في ٤٦ مشروع فقط وتم تشغيلهم في الفترة السابقة،  منوها إلى إنه سوف يتم الأعلان عن أفتتاح مصانع جديدة لاستثمار أكثر من ١٠ مليون دولار وأيضا أفتتاح معرض ملابس بأكثر من ٤٠ مليون دولار.

دراسات الاقتصادية الاستراتيجية جلب الإستثمارات الأجنبية صناعة السيارات قناة السويس بورسعيد أفتتاح مصانع جديدة

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