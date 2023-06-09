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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تدخل السعودية.. الجيش السودانى يعلن الموافقة على الهدنة

صدى البلد

أعلن الجيش السوداني اليوم الجمعة، الموافقة على الهدنة، عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وجاء في البيان : "تقديرا لجهود الميسرين (المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة)، ومراعاة للجوانب الإنسانية التي يعانيها شعبنا جراء العمليات الجارية، توافق القوات المسلحة على مقترح هدنة ٢٤ ساعة تبدأ اعتبارا من يوم السبت بتمام الساعة السادسة صباحا".

وأضاف الجيش السودانى : " وتعلن القوات المسلحة التزامها بها، كما تنوه إلى احتفاظها بحق التعامل مع أي خروقات قد يرتكبها المتمردون خلال هذه الهدنة".

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وكان قد نفى الجيش السوداني، الأحد الماضي، سقوط مدينة كتم بولاية شمال دارفور في أيدي ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

وقالت القوات المسلحة السودانية: "نؤكد أنه لا صحة لما تردد عن سقوط مدينة كتم بولاية شمال دارفور في أيدي المتمردين".

وفي وقت سابق، أصدرت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بيانًا قالتا فيه إن وفدا القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريعة ما زالا موجودين في مدينة جدة، رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام ( 3 / يونيو الجاري).

وأوضح بيان وزارة الخارجية السعودية أن المملكة والولايات المتحدة الأمريكية حريصتان على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض، والتي تركزت على سبل تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق بشأن خطوات على المدى القريب ينبغي على الطرفين اتخاذها قبل استئناف محادثات جدة.

وأشار البيان إلى أن الميسّرين على استعداد لاستئناف المحادثات الرسمية، ويذكران الطرفين بأنه يجب عليهما تنفيذ التزاماتهما بموجب إعلان جدة (11 مايو) للالتزام بحماية المدنيين في السودان.

 

 

 

 

 

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