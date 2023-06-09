عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. تناول هذا النوع من الأطعمة يصيبك بمرض الكبد الدهني

مخاطر الإصابة بمرض
مخاطر الإصابة بمرض الكبد الدهني  

يلجأ كثيرون إلى تناول الوجبات السريعة بدلا من اختيار الأطعمة الصحية التي تعتمد على الخضروات والدهون الصحية، ويمكن ان يجعلوها الوجبة الأساسية لهم عند الخروج أو خلال تواجدهم بالعمل.

 

مخاطر الإصابة بمرض الكبد الدهني

 

ويمكن لتناول الوجبات السريعة باستمرار أن يتسبب في زيادة الوزن، بالإضافة إلى الكثير من المشاكل الصحية الخطيرة التي يمكن أن يتسبب بها  كإرتفاع الكولسترول والسكري، والذي قد يتسبب في أمراض خطيرة، مثل : تراكم الدهون على الكبد.

 

هل تشير آلام الصدر للإصابة بالذبحة الصدرية؟.. حسام موافي يوضح 

اتجوزوا بسرعة.. جمال شعبان ينصح بتوديع العزوبية| لهذا السبب

 

وعلق الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني: بأنه "يمكن أن تسبب دهون الكبد الإصابة بتليف الكبد".

 

وتابع حسام موافي خلال  برنامجه "ربي زدني علما"، الذي يذاع عبر قناة "صدي البلد": أنه "تتأثر صحة الكبد بتناول الأطعمة غير الصحية والسكرية، وعالية الدهون".

 

مخاطر الإصابة بمرض الكبد الدهني

 

 

وأضاف حسام موافي: إلى أن "الحل الوحيد لعلاج دهون الكبد هو اتباع نظام غذائي صحي، والابتعاد عن تناول الحلويات والأطعمة الغنية بالدهون".

 

وأشار حسام موافي، إلى أن هناك بعض الأشخاص اكثر عرضة للإصابة بدهون الكبد، وهم : مرضي السمنة المفرطة.

 

وأوضح حسام موافي، بأنه يمكن تشخيص الإصابة بدهون الكبد عن طريق إجراء بعض الفحوصات الطبية مثل، تحليل وظائف الكبد، والموجات الصوتية، وتحليل الدم.

الكبد الدكتور حسام موافي الكبد الدهني الوجبات السريعة الاطعمة الصحية السمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفرمان الفيفا| الأهلي مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. تفاصيل

هل يوقف رمضان صبحي قيد الأهلي؟| “فيفا” يفرض غرامة قاسية.. هيدرسفيلد ينتصر.. وهذا رد "الأحمر"

الزمالك سيد القارة.. حقيقة تغريدة عصام الشوالي الصادمة ضد الأهلي

إيقاف جديد | ناقد رياضي يصدم كهربا بشأن غرامة الزمالك

كان راجع بيته.. تفاصيل تعرض فنان شاب لحادث سيارة ونقله للمستشفى

دي فضيحة.. تعليق مثير من إعلامي على أزمة منشطات لاعب منتخب مصر

الوداد يصدر قرارا تاريخيا قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وفاة جورج إسحاق بعد صراع مع المرض عن 85 عاما

موضوعات متعلقة

نصف مليون جنيه .. سعر صادم لإطلالة درة في تايلاند

هل تشير آلام الصدر للإصابة بالذبحة الصدرية؟.. حسام موافي يوضح 

من المطبخ الشامي .. طريقة عمل فتة حمص باللحم

دراسة: ممارسة العلاقة الزوجية 3 مرات أسبوعيا تحمي من بعض المشاكل الصحية

جمال شعبان: لو شعرت بهذه الأعراض فأنت مصاب باختلال كهرباء القلب

معلومات لا تعرفها عن القسطرة الجراحية.. يكشفها جمال شعبان

من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل الجريش بالحليب على أصولها

كيف تحمي بشرتك في العواصف والأتربة؟

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يعزي الدكتور مصطفى مدبولي في وفاة والدته

بشرى للحجاج .. إجراء عاجل من شئون الحرمين

إصابة هتبعده 8 شهور عن الملاعب | خالد الغندور يصدم جماهير هذا النجم

مصادر: الفحوصات المبدئية أثبتت إصابة أحمد حجازي بالرباط الصليبي

كارثة.. ثوران بركان كاراكاتوا العنيف في إندونيسيا

دعاء مغرب الجمعة.. 13 كلمة تفرج الكرب وترزق من حيث لا تحتسب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. تناول هذا النوع من الأطعمة يصيبك بمرض الكبد الدهني

فوائد خارقة لـ زيت المشمش للبشرة

ما بين الفوائد والأضرار.. ماذا يحدث لجسمك عند مضغ اللبان؟

طريقة عمل الزلابيا بنجاح.. أحلى من المحلات

فيديو

بعد اكتشاف بئر السيدة عائشة.. السياحة الآثار تتخذ هذا القرار/ فيديو جراف

لازم تاكل معايا.. أمير المصري يكشف مواصفات فتاة أحلامه

وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.. قصة شاب يرغب في رفع قضية حجر على والده

نهائي أفريقيا | الشناوي الأقرب للمشاركة بالأهلي .. وضربة قاصمة للوداد ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ