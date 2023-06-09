المواطن تائه بين المستوردين والجزارين.. كيف وصل سعر كيلو اللحمة لـ 350 جنيها

حالة كبيرة من الترقب والاهتمام من قبل المواطنين لمعرفة أسعار اللحوم والأضاحي وذلك مع قرب عيد الاضحى 2023، حيث تعمل الدولة المصرية على توفير كميات كبيرة من اللحوم والأضاحي، قبل حلول عيد الأضحي بهدف توفير المعروض من اللحوم بكميات كبيرة، ما يتيح فرصة لخفض أسعار اللحوم.

اللحوم

توفر اللحوم وخفض الأسعار

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، إنّ الوزارة عملت على التوسع والتنوع في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية أو مجمدة، وجرى التعاقد مع دول أفريقية إضافة إلى ‏دولة الهند لاستيراد تلك اللحوم، كالسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا، ‏مضيفا أنّ تنوع المناشئ سيساهم في توفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن منها بأسعار مخفضة وبنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.

وكشف وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، عن وصول كميات كبيرة من الرؤوس المتعاقد عليها ‏بمجزر ومحجر شركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكى، ومجزر ومحجر سفاجا بالغردقة، ومجزر أبو ‏سمبل بأسوان، مشيرا إلى أنّه جار التعاقد من خلال هيئة السلع التموينية على توفير 5000 طن لحوم مجمدة برازيلي ومتوقع طرحها بأسعار تنافسية، تسهم في تخفيض واستقرار أسعار اللحوم المجمدة، فضلا عن اتخاذ إجراءات التعاقد على 1000 طن لحوم هندية مجمدة متوقع وصولها ‏هذا الشهر.

وقال هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه مع قرب عيد الأضحى 2023 فإن أسعار المواشي هذا العام تتراوح ما بين 150 إلى 160 جنيها للكيلو، وهذا فيما يخص العجول البقري، أما عن الجاموسي فهي 130 جنيها للكيلو، والخراف من 170 إلى 180 جنيها للكيلو.

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أنه فيما يخص اللحوم التابعة لوزارة الزراعة في منافذ أمان والعربات المتنقلة القادمة من السودان والصومال وجيبوتي فهي تباع بــ250 إلى 270 جنيها، وفي المجمعات الاستهلاكية تباع اللحمة الجيبوتي بحوالي 190 جنيها.

وأكمل نائب رئيس شعبة القصابين: أما عن محلات الجزارة فتتراوح الأسعار ما بين 350 إلى 380 وهذا فيما يخص اللحوم البلدية، أما عن الهايبر ماركت فتكون الأسعار 400 فيما فوق.

وتابع: فيما يخص الإقبال خلال الفترة المقبلة فسوف يكون أكبر على المنافذ والعربات المتنقلة، حيث إن الارتفاع غير المبرر من المستوردين جعل محلات الجزارة ليس لديها قوة شرائية، مشيراً إلى أن الارتفاعات تكون من المستوردين وليس الجزارين، وبالتالي الإقبال سيكون ضعيف على الجزارين وهو بدوره أدى إلى أن قطاع كبير من الجزارين خرج من المنظومة.

اللحوم

سبب ارتفاع أسعار اللحوم

وأرجع يوسف البسومي نقيب الجزارين، ارتفاع أسعار اللحوم إلى زيادة أسعار الأعلاف الفترة الماضية.

وقال نقيب الجزارين، خلال تصريحات إعلامية، إن أسعار اللحوم تشهد تراجعًا نتيجة عزوف المواطنين عن شراء اللحمة الفترة الماضية.

وأوضح أن الدورة الجديدة للأعلاف تأخذ عامًَا كاملا، أي أنه إذا انخفض سعر العلف فلن يكون هناك انخفاضًا في أسعار اللحوم الحالية، معقبًَا: إحنا بنأكل المواشي من سنة بأعلاف سعرها غالي، والمواطن هيبدأ يلاحظ انخفاض الأسعار في اللحوم بعد ما لا يقل عن 6 أشهر.

وأشار إلى أن الجزارين هم أول المتضررين من ارتفاع أسعار اللحوم، بسبب انخفاض معدل الشراء، وتوقع البسومي انخفاض أسعار اللحوم خلال الأشهر المقبلة، نظرًا لجهود الدولة للإفراج عن الأعلاف المكثفة من الموانئ.

أما عن انخفاض الأسعار بعد موجة الارتفاعات

كان أكد رمضان الشحات مدير المكتب الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار اللحوم الحرة بدأت تنخفض بنسبة من %10 إلى 15%، وذلك بعد استيراد كميات كبيرة من الماشية وصل عددها إلى 30 ألف رأس ماشية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتي، على قناة صدى البلد، أن وزارة التموين تعمل على تنويع أماكن الاستيراد وبالفعل نستورد من: جيبوتي وأوغندا وتنزانيا والسودان، بالإضافة إلى استيراد اللحوم المجمدة من الهند.

وأوضح أن مجزر توشكى يستقبل أعداد كبيرة من المواشي الحية الجاهزة للذبح ويوميًا يتم ذبح كميات كبيرة تصل إلى 250 رأس ماشية في مجزر واحد، ولدينا تعاقدات تصل إلى 12 ألف رأس ماشية قادمة من جيبوتي فقط، بالإضافة إلى الاستيراد من السودان.

وتابع: أسعار اللحوم 195 جنيهًا في منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة والسيارات المتنقلة المنتشرة على مستوى المحافظات الجمهورية.