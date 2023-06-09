بدء رفع 3 أمتار من ثوب الكعبة | فيديو

بدأت السلطات المعنية برفع كسوة الكعبة أعمال ‏رفع الجزء السفلي ثوب ‎ الكعبة المشرفة بمقدار ٣ أمتار جريا على العادة السنوية.

يأتي ذلك - بحسب الصفحة الرسمية لأرشيف الحرمين على تويتر - في إطار الاستعداد لموسم حج هذا العام 1444 هجرية والذي يحب علينا بعد أيام قليلة.

وتشير التقارير إلى أن رفع كسوة الكعبة يأتي من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها، وذلك كي لا يقوم بعض الحجاج والمعتمرين بتمزيقه للحصول على قطع صغيرة طلباً للبركة والذكرى.

ومنذ أيام قليلة اجتمعت شؤون المسجد الحرام لمتابعة خطة مهمة رفع كسوة الكعبة المشرفة لهذا العام ١٤٤٤هـ , ومراحل إنتاج كسوة الكعبة المشرفة , وتطوير بعض الأعمال الجارية بالمجمع وآليات تطويرها .

