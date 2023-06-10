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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم السبت 10 يونيو 2023.. بدء علاقة جديدة

صدى البلد

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم السبت 10 يونيو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج الحوت.. حظك اليوم السبت 10 يونيو 2023.. تحذير للحوامل

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 10 يونيو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج العقرب وحظك اليوم السبت 10 يونيو 2023

استمتع بعلاقة الحب اليوم وواجه التحديات في الحياة المهنية، تجنب القرارات المالية الحاسمة ولكن الصحة ستكون جيدة..

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

استفد من كل فرصة مهنية اليوم، قد تحتاج بعض المشاريع إلى تصحيحات ويمكنك اقتراح تعديلات، كن مستعدًا بأفكار مختلفة للتعبير عنها في الاجتماعات

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

أولئك الذين لديهم تاريخ من أمراض الكلى أو القلب بحاجة إلى توخي الحذر اليوم، قد يشتكي بعض كبار أبناء برج العقرب من الأرق وألم المفاصل.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

ستكون هناك اختلافات طفيفة في الرأي ولكن سيتم حلها عاجلاً، اليوم سيدعم شريكك كل مساعيك ويرفع معنوياتك، أولئك الذين لديهم علاقة غرامية فاشلة في الماضي يمكنهم توقع بدء علاقة جديدة، قد تُنجب إناث العقرب المتزوجات اليوم ، وبالتالي قد تفكر في تكوين أسرة.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

تجنب كل المشتريات غير المهمة، ومع ذلك ، يمكنك التسوق لشراء الأدوات الإلكترونية اليوم، نظرًا لأن الاستثمارات الكبيرة هي اختيارك ، فانتقل إلى الودائع الثابتة والصناديق المشتركة الأكثر أمانًا نسبيًا. 

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