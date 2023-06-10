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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 81 عاما من استعارته.. جدل بين رواد السوشيال ميديا بسبب كتاب

صدى البلد

 على غرار كثيرين ممن يقومون باستعارة كتبا لا يقومون بأعادتها  أثار العاملون بمكتبة "أبيردين تيمبرلاند" الكثير من الجدل  لتعرضهم لموقف نادر، وذلك بعد أن فوجئ موظفو المكتبة وذلك في ولاية واشنطن بإعادة كتاب مستعار كان من المفترض  إرجاعه في الثلاثين من مارس عام 1942 فقد تم استعارته  قبل أكثر من 8 عقود وفقا  لبطاقة الأستعارة داخل الكتاب والتي تشير  إلى تاريخ الإرجاع الذي لم يلتزم به مستعيره.

يعد الكتاب ذو طبيعة تاريخية وهو من تأليف كل من الكاتب تشارلز نوردوف وجيمس نورمان وقال الشخص الذى أعاد الكتاب إنه وجد المؤلَّف فى خزانة العائلة.

أثناء رجوع الكتاب لاحظ عمال المكتبة عبارة لافتة داخل الغلاف وهي لن أقرأ هذا الكتاب وإن دفعوا لى مالا.

وأثار المسؤولون بالمكتبة الكثير من الجدل ، إنه فى حال تطبيق غرامة التأخير والتى تبلغ حوالي سنتين لليوم الواحد، وذلك فقا للتعريفة التى كانت قائمة فى عام 1942، سيصل مبلغ الغرامة الإجمالى إلى 484 دولار  إذ أعيد الكتاب بعد حوالي 81 سنة.

مكتبة أبيردين تيمبرلاند ولاية واشنطن كتاب مستعار

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