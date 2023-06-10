مدير الإنتاج بمصنع سويتانا يوجه الشكر للرئيس السيسي على دعمه للصناعة الوطنية

وجه أيمن مصطفى مدير الإنتاج في مصنع سويتانا الشكر للرئيس السيسي على مبادرة إبدا التي دعمتهم بشكل كبير وساعدت في توطين الصناعة المصرية ودعمها.

‏وتابع أيمن مصطفى خلال لقائه في برنامج "حياة جديدة"، تقديم الإعلامية "هند جاد"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنهم فكروا في عمل منتج صحي للأطفال والكبار وأخذ الكثير من الوقت وعملوا اكثر من تجربة حتى وصلوا لمنتج شوكولاتة صحية بدون سكر طعمها جيد والجميع يحبها.

مواصفات الخامات عالية

‏وأضاف أن الخامات التي يعمل بها المصنع لها مواصفات معينة وذات جودة عالية ويجب أن تطابق المواصفات بنسبة 100% لإنتاج منتج بجودة عالية.