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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات إقتصادية .. طريقة عمل عجة بطاطس بالبيض

طريقة عمل عجة البطاطس
طريقة عمل عجة البطاطس بالبيض 

عجة البطاطس بالبيض هي وجبة شهية وسهلة التحضير، وفيما يلي الطريقة الأساسية لعمل عجة البطاطس بالبيض للشيف مصطفي العمدة .

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مكونات عجة البطاطس بالبيض 

- 4-5 حبات بطاطس متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة إلى شرائح رقيقة
- 1 بصلة مفرومة
- 4-5 حبات ثوم مفرومة
- 4-5 بيضات
- 1/4 كوب حليب
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- ملح وفلفل أسود حسب الذوق
- 1/4 كوب جبن مبشور (اختياري)

طريقة عمل عجة البطاطس بالبيض 

1. يتم تسخين الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

2. يتم إضافة البصل والثوم وتحميرهما حتى يصبحان ذهبيين.

3. يتم إضافة البطاطس المقطعة وتحريكها جيداً حتى تنضج.

4. يتم في وعاء منفصل، تخفيق البيض والحليب والملح والفلفل الأسود.

5. يتم صب مزيج البيض فوق البطاطس المطبوخة في المقلاة.

6. يتم تحريك الخليط بلطف باستخدام ملعقة خشبية حتى يتماسك البيض.

7. يمكن إضافة الجبن المبشور إلى الخليط ويتم الانتظار حتى يذوب.

8. يتم تغطية المقلاة وترك العجة تطهى على نار منخفضة حتى يتماسك البيض ويصبح لونها ذهبياً.

9. يتم تقطيع العجة إلى شرائح وتقديمها ساخنة مع الخبز والسلطة.

يمكن إضافة بعض الخضروات المفرومة مثل الفلفل الأخضر والبصل الأخضر إلى الخليط قبل صبه على البطاطس لإضفاء نكهة إضافية، كما يمكن إضافة بعض الأعشاب المجففة مثل الزعتر أو الريحان لتحسين النكهة.

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