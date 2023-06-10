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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس تحرير البطولة: زهير المترجي قد يظهر أمام الأهلي.. وهذه حقيقة إصابة سامبو

صدى البلد

كشف محمد زايد رئيس تحرير موقع البطولة المغربي، مفاجأة بشأن لحاق زهير المترجي لاعب الوداد المغربي بمواجهة الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.


قال محمد زايد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سيف بوهرة أعاد الاطمئنان إلى الوداد بعد هدفه في القاهرة" 


وأضاف: "قد يظهر زهير المترجي في اللقاء حتى ولو بديلا، ولكن حتى الآن بعد إصابته في الكاحل، لا يوجد تأكيد حول موقف زهير المترجي بنسبة كبيرة خارج حسابات الوداد ولكن في نفس الوقت قد يظهر كبديل" 


وعن بولي سامبو وحقيقة تعرضه لارتجاج في المخ قال: "إصابته قديمة منذ مباراة صن داونز، الإصابة لا تزال مؤثرة ولكن اللاعب جاهز بنسبة كبيرة لمواجهة الأهلي، الغياب الوحيد الذي قد يكون مؤكد غياب زهير المترجي وبالطبع عبد الله حيمود"

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