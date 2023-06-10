ابنة هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

حرصت زينب، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ابنة هيفاء وهبي في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت بنطلونا وكارديجان بنفس الطباعة التي جمعت بين اللون الأبيض والأسود، ونسقت معهما توب باللون البيج اللافت.

وانتعلت ابنة هيفاء وهبي حذاءً صيفيا أنيقا ذا كعب عالٍ باللون البيج، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البيج أيضا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة هيفاء وهبي على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع إطلالتها.