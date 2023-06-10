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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: معدل النمو الاقتصادي في مصر سيسجل 4% خلال 2024

البنك الدولي
البنك الدولي

اعتبر المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب تأكيد البنك الدولي أن يتصدر الاقتصاد المصري نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط بنمو 4% خلال السنة المالية الحالية، ليستمر تقدمها على دول المنطقة إلى عام 2025 بمثابة دليل قاطع على أن مصر تسير فى الطريق الاقتصادى الصحيح وأنها حققت نجاحات كبيرة فى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.

وقال "خضراوى"، فى بيان له أصدره اليوم، إن تأكيد تقرير للبنك الدولي بأن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيسجل 4% في 2024 ليزيد إلى 4.7% في 2025 لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال جهود كبيرة بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عدة محاور فى مقدمتها تذليل جميع العقبات أمام تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية مطالباً من الحكومة الاستمرار فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لتشجيع الاستثمار ومنح الفرص الحقيقية للقطاع الخاص الوطنى فى المشاركة الجادة فى مختلف المشروعات الاستثمارية الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

وقال المهندس عبد السلام خضراوى إن مصر اصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة كبرى فى الاقتصاد الوطنى خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكداً أن الدولة اعطت أكبر اهتمام لتشجيع قطاعى الزراعة والصناعة اضافة الى المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها مصر فى مشروعات البنية الاساسية والتحتية بصفة عامة وفى مجال تنفيذ اكبر شبكة للطرق والمحاور والسكك الحديدية.

الاقتصاد الإقتصاد المصرى البنك الدولي مجلس النواب المهندس عبد السلام خضراوى

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