محمد شاكر: لدينا القدرات المطلوبة لتشغيل المنوريل والقطار الكهربائى واستصلاح الأراضى

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء مر بظروف صعبة وصلت ذروتها فى 2014 ولكن تمكنا من التغلب على تلك الأزمة بفضل الإرادة السياسية ، فقمنا بتطوير شبكات النقل و التوزيع وانشاء محطات انتاج أهمها محطات سيمنس الثلاث العملاقة فى البرلس وكفر الشيخ والعاصمة الإدارية تعمل بالغاز الطبيعى وبكفاءة الغالية ووصلت قدرة المحطة الواحدة 4800 ميجاوات، كل هذا أدى الى التغلب على الأزمة وأصبح لدينا وفر فى الطاقة ، مكننا من انشاء خطوط ربط كهربائى مع دول الجوار، حيث وصلت القدرة المركبة للشبكة الى 57 الف مبجاوات ووصل أقصى حمل الى 36 الف مبجاوات فى فصل الصيف .

اما عن الطاقة المتجددة فأشار وزير الكهرباء إلى أنها تحظى باهتمام كبير لأنها طاقة نظيفة تقلل من الانبعاثات الكربونية فهى صديقة للبيئة ، فمن الناحية النظرية مصر يمكنها انتاج 650 الف مبجاوات من الطاقة الشمسية ومن طاقة الريح يمكن نظريا انتاج مايقارب 350 الف مبجاوات من طاقة الرياح.

وسنصل فى 2030 الى انتاج 42% من الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة وخطتنا فى 2040 انتاج 60% من الطاقات المتجددة.

وأضاف الوزير فى تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحلس الوزراء أن مصر تعمل على تنوع مصادر إنتاج الطاقة ويتم حاليا العمل على انتاج الهيدروجين الأخضر وهناك مجموعة من المستثمرين العالميين يستثمرون في إنتاج الهيدروجين وتوصيله إلى الخارج».

وأكد أن مصر لديها إمكانيات هائلة من الطاقة المتجددة، وهناك عدد كبير من المستثمرين يستثمر في إنتاج الطاقة من الرياح، وتم عمل دراسات لتحديد بعض الأماكن للاستفادة منها في إنتاج طاقة الرياح ،حيث وقعنا مذكرات تفاهم لانتاج حوالى 40 ألف ميجا وات من الطاقة المتجددة من الرياح.

وأوضح الوزير أن هنا بعض الأماكن في البحر الأحمر على الساحل بها أماكن لإنشاء محطات للرياح في المياه نفسها وهي أماكن واعدة نضعها فى الخطة المستقبلية

وأشار الوزير في تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الدولة لاتفرض أى جمارك على السيارات الكهربائية ، كما أن الوزارة وضعت تعريفة محددة لشحن السيارات الكهربائية،وذلك ضمن تسهيلات تقدمها الدولة تشجيعا على استخدام السيارات الكهربائية كونها صديقة للبيئة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الكهرباء لديها القدرات المطلوبة من الطاقة الكهربائية وبكفاءة عالية تمكننا من تشغيل المونوريل والقطار الكهربائي فضلًا عن استخدام جزء كبير من الطاقة لاستصلاح الأراضي ، مشيرا الى مدى جاهزية القطاع لتأمين أى طاقة كهربائية مطلوبة دون أي قيود».

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن وزارة الكهرباء تدفع لوزارة البترول ما يعادل 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، مناشدا المواطنين بضرورة المساهمة في إنتاج الطاقة عن طريق بناء وحدات خلايا شمسية على الأسطح.



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