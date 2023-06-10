عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 1500 طن مخلفات ونواتج لأعمال التغطية لترعة المنصورية في الجيزة

رفع المخلفات
رفع المخلفات

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مركز ومدينة أبوالنمرس بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة والشركات المنفذة لأعمال تطوير وتغطية ترعة المنصورية برفع المخلفات وناتج أعمال التطوير أولاً بأول للحفاظ على الشكل الحضاري بالقطاعات التي تم تغطيتها . 
تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية للمرور على أعمال التغطية الجارية بترعة المنصورية بعدد من القطاعات بدءاً من حى الهرم مروراً بالطريق الدائرى وحتى مركز ومدينة أبوالنمرس والتى من المقرر أن تشهد العديد من أعمال التطوير عقب إنتهاء أعمال التغطية تشمل توسعة ورصف للطريق وساحات إنتظار وممشي حضاري ونقاط خدمية لتحقيق نقلة حضارية شاملة للمناطق السكنية المحيطة بها.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ تمكنت الأجهزة المعنية ممثلة فى مركز ومدينة أبو النمرس والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة والشركات المنفذة للأعمال وعلى مدار يومين من رفع ١٥٠٠ طن مخلفات ونواتج لأعمال التغطية والتطوير، عن طريق ورديات وفرق عمل وعدد ٣٧ معدة متنوعه ما بين لوادر ونافوري وسيارات نقل كبيرة ومتوسطه وكنس الي وجليدر . 
وكلف اللواء أحمد راشد بمتابعه جهود رفع المخلفات ونواتج الأعمال لحين الانتهاء منها بالكامل قبل الاستلام المبدئي للقطاعات التي تم الإنتهاء من تغطيتها .

IMG-20230610-WA0027
IMG-20230610-WA0027
IMG-20230610-WA0025
IMG-20230610-WA0025
IMG-20230610-WA0029
IMG-20230610-WA0029
IMG-20230610-WA0026
IMG-20230610-WA0026
IMG-20230610-WA0031
IMG-20230610-WA0031
IMG-20230610-WA0030
IMG-20230610-WA0030
IMG-20230610-WA0028
IMG-20230610-WA0028
أحمد راشد محافظ الجيزة الهيئة العامة للنظافة والتجميل الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة الهيئة العامة للنظافة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ترعة المنصورية مدينة أبوالنمرس محافظ الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط حاد في أسعار الذهب العالمية | تفاصيل

مفاجأة من "كاف" لـ حكم مباراة الأهلي والوداد

على طريقة مورينيو .. الوداد يفاجئ الأهلي بخدعة بلجيكية قبل نهائي إفريقيا

بسبب 11 درجة.. طالبة بالشهادة الإعدادية تتناول حبة حفظ القمح في المنوفية

مفاجأة كبرى حول غرامة كهربا لنادي الزمالك قبل نهائى إفريقيا

الصحة العالمية: مصر من أوائل الدول التي سيتم إعلان خلوها من فيروس "سي"

وسط ترقب أهلاوي.. اتحاد جدة يحسم مصير أحمد حجازي

الأهلي أم الوداد.. توقعات ميدو لنهائي أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة ينعى والدة رئيس مجلس الوزراء

محافظ الجيزة: إزالة أي معوقات تواجه تنفيذ مشروع تغطية ترعة المنصورية

بواقع 200 لجنة.. 86627 طالب يستعدون لامتحانات الثانوية العامة في الجيزة

ضبط 2411 قضية تموينية متنوعة بإجمالي 643 طنًا خلال شهر في الجيزة

يضم 40 عارضا..افتتاح معرض لمنتجات الشباب وأصحاب المشروعات والحرف اليدوية في الجيزة

بيطري الجيزة يضبط لحوما مذبوحة خارج المجازر ببولاق الدكرور|شاهد

حملات مكبرة وإلغاء الإجازات.. استعدادات الطب البيطري بالجيزة خلال عيد الأضحى

بحد أدنى 220 درجة..تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام في محافظة الجيزة

ترشيحاتنا

أثناء الحر الشديد.. 10 حاجات متحطهمش في عربيتك لسلامتك

حماس : معركة الإضراب ستكون العنوان لفصل جديد

هتخس بدون تعب .. بذور الكتان أسرع طريقة لإنقاص الوزن

متنسوش الرقم ده.. الرئيس السيسي: لدينا 9 ملايين ضيف على أرض مصر

رئيس وزراء كندا يقوم بزيارة مفاجئة إلى كييف

عاجل.. الرئيس السيسي: نسعى للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كايزر صحي| بأسهل الخطوات

هل سخر كريستيانو رونالدو من جورجينا بهذه الطريقة؟ وهذا ما قاله (إيه الحكاية)

سعر فستان يسرا في فرنسا يثير ضجة| لن تتوقع ثمنه

توقف عنها فورا| هذه العادات تؤدي إلى تدهور صحة الرئة

فيديو

شاهد.. رقصة خيرى رمضان وزوجته في حفل زفاف ابنه

السفينة تيتانيك تبوح بسر جديد.. تعرف عليه| فيديو جراف

قصة هزت مواقع التواصل.. أردني يلم شمل أسرة مصرية بعد فراق 15 عاما

محمد رمضان : أنا اغلي مغني فى مصر .. وبطلب طيارة خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ