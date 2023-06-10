مستوى مفرح..الرئيس السيسي يشيد بطلاب الأكاديمية العسكرية المصرية

أعرب الرئيس السيسي، عن سعادته بزيارته للأكاديمية العسكرية المصرية، قائلا: اتواصل مع مدير الأكاديمة بشكل دوري، لمعرفة الانشطة والمستوى.

وأضاف "الرئيس السيسي" خلال كلمته بالأكاديمية العسكرية، أن المستوى مفرح ومشجع، وأتصور أن الاكاديمية تقوم بدور هام للغاية الفترة الحالية، متابعا:" الدور لا يقتصر على القوات المسلحة وطلاب الكليات العسكرية، بل هي تقوم بدور في إعداد وتأهيل العديد من الشرائح داخل الدولة.

وأكمل: نستهدف تعزيز والتأكيد من قدرة أبنائنا، وذلك من خلال إعطاء جرعات من الالتزام والفهم، والإصرار على العمل، منوها بأن الاكاديمية لا تدخل في الشق الفني الخاص بكل عمل.

واسترسل: النتائج مبشرة للغاية، والدفعات التي تخرجت، أكدت أن التجربة ناجحة ومثمرة بشكل واضح، مشددا على أن الثبات يعني بداية التراجع.