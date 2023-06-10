عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستوى مفرح..الرئيس السيسي يشيد بطلاب الأكاديمية العسكرية المصرية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعرب الرئيس السيسي، عن سعادته بزيارته للأكاديمية العسكرية المصرية، قائلا: اتواصل مع مدير الأكاديمة بشكل دوري، لمعرفة الانشطة والمستوى.

وأضاف "الرئيس السيسي" خلال كلمته بالأكاديمية العسكرية، أن المستوى مفرح ومشجع، وأتصور أن الاكاديمية تقوم بدور هام للغاية الفترة الحالية، متابعا:" الدور لا يقتصر على القوات المسلحة وطلاب الكليات العسكرية، بل هي تقوم بدور في إعداد وتأهيل العديد من الشرائح داخل الدولة.

وأكمل: نستهدف تعزيز والتأكيد من قدرة أبنائنا، وذلك من خلال إعطاء جرعات من الالتزام والفهم، والإصرار على العمل، منوها بأن الاكاديمية لا تدخل في الشق الفني الخاص بكل عمل.

واسترسل: النتائج مبشرة للغاية، والدفعات التي تخرجت، أكدت أن التجربة ناجحة ومثمرة بشكل واضح، مشددا على أن الثبات يعني بداية التراجع.

السيسي الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية الكليات العسكرية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط حاد في أسعار الذهب العالمية | تفاصيل

مفاجأة من "كاف" لـ حكم مباراة الأهلي والوداد

على طريقة مورينيو .. الوداد يفاجئ الأهلي بخدعة بلجيكية قبل نهائي إفريقيا

بسبب 11 درجة.. طالبة بالشهادة الإعدادية تتناول حبة حفظ القمح في المنوفية

مفاجأة كبرى حول غرامة كهربا لنادي الزمالك قبل نهائى إفريقيا

الأهلي أم الوداد.. توقعات ميدو لنهائي أبطال أفريقيا

وسط ترقب أهلاوي.. اتحاد جدة يحسم مصير أحمد حجازي

الصحة العالمية: مصر من أوائل الدول التي سيتم إعلان خلوها من فيروس "سي"

ترشيحاتنا

أثناء الحر الشديد.. 10 حاجات متحطهمش في عربيتك لسلامتك

حماس : معركة الإضراب ستكون العنوان لفصل جديد

هتخس بدون تعب .. بذور الكتان أسرع طريقة لإنقاص الوزن

متنسوش الرقم ده.. الرئيس السيسي: لدينا 9 ملايين ضيف على أرض مصر

رئيس وزراء كندا يقوم بزيارة مفاجئة إلى كييف

عاجل.. الرئيس السيسي: نسعى للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كايزر صحي| بأسهل الخطوات

هل سخر كريستيانو رونالدو من جورجينا بهذه الطريقة؟ وهذا ما قاله (إيه الحكاية)

سعر فستان يسرا في فرنسا يثير ضجة| لن تتوقع ثمنه

توقف عنها فورا| هذه العادات تؤدي إلى تدهور صحة الرئة

فيديو

شاهد.. رقصة خيرى رمضان وزوجته في حفل زفاف ابنه

السفينة تيتانيك تبوح بسر جديد.. تعرف عليه| فيديو جراف

قصة هزت مواقع التواصل.. أردني يلم شمل أسرة مصرية بعد فراق 15 عاما

محمد رمضان : أنا اغلي مغني فى مصر .. وبطلب طيارة خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ