عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم مطروح.. غدا بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بالإدارات التعليمية

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال اعتماد نتيجه الشهاده الاعداديه

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بدء تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي 2022 /2023 اعتباراً من صباح الغد الحادي عشر من يونيو الجاري  وذلك بمقر دواوين الادارات التعليميه  ولمدة خمسة عشر يومًا.

محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 75.8%

الصور الأولى لانقلاب سيارة ميكروباص أسفرت عن مصرع وإصابة 13 شخصا بمطروح

وقال إن الطالب وولي أمره عليهم التقدم بطلب بشأن تظلمات الشهادة الإعدادية عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، مع سداد الرسوم المقررة عن كل مادة يرغب الطالب في الإطلاع عليها التي تبلغ 35 جنيهًا فقط لا غير وفقاً للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 28 مارس 2022 على أن تقوم الإدارات التعليميه بتجميع الطلبات وتسليمها للجنة النظام والمراقبه بمدرسة العمدة احمد طرام الاعدادية بنات و الذي يحدد المواعيد المقررة لكل طالب للإطلاع على كراسات الإجابة الخاصة به.

وأكد وكيل الوزارة أنه خلال الإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية لا يجب على الطالب أو ولي أمره اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجنة النظام والمراقبة.

وأوضح أن الطالب يطلع على صور كراسات الإجابة في المواد التي يتظلم عليها ويكتب ملاحظاته التي يتم عرضها على موجه عام المادة قبل إعادة فحص ورقة الإجابة الخاصة به على أن يتم إخطار الطالب والإدارة بنتيجة التظلم عقب الانتهاء من فحصه.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلها بساعات .. هل يتم إيقاف كهربا قبل نهائى إفريقيا أمام الوداد بسبب الزمالك؟

على طريقة مورينيو .. الوداد يفاجئ الأهلي بخدعة بلجيكية قبل نهائي إفريقيا

هبوط حاد في أسعار الذهب العالمية | تفاصيل

الأهلي أم الوداد.. توقعات ميدو لنهائي أبطال أفريقيا

وسط ترقب أهلاوي.. اتحاد جدة يحسم مصير أحمد حجازي

أنا أغلى مطرب وهذا سر ركوبي طائرات خاصة.. تصريحات نارية لـ محمد رمضان

بسبب 11 درجة.. طالبة بالشهادة الإعدادية تتناول حبة حفظ القمح في المنوفية

أوسوريو يقرر رحيل عدد كبير من نجوم الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كولر: الأهلي جاهز للقاء الوداد ولدينا الأفضلية.. وأتمنى عدالة تحكيمية

أفضل الذكر للمسافر.. الإفتاء تنصح به والمأثور عن النبي

منها اثنان لم يتجاوزا 600 جنيه.. إيرادات الأفلام أمس

عمره ما هيكسب بطولات.. بيومي فؤاد يهاجم مشجع الزمالك

نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس

العراق سادس أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان محتشم.. هبة مجدي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

تناول هذا المشروب أكثر من 6 مرات يوميا يصيبك بمرض قاتل

إجازة عيد الاضحى بهذا الموعد.. و10 أيام عطلة للمصريين بشهر يونيو

سعر ساعة عمرو دياب يثير الجدل| رقم خرافي

فيديو

أنا أغلى مطرب وهذا سر ركوبي طائرات خاصة.. تصريحات نارية لـ محمد رمضان

شاهد.. رقصة خيرى رمضان وزوجته في حفل زفاف ابنه

السفينة تيتانيك تبوح بسر جديد.. تعرف عليه| فيديو جراف

قصة هزت مواقع التواصل.. أردني يلم شمل أسرة مصرية بعد فراق 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ