تعليم مطروح.. غدا بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بالإدارات التعليمية

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بدء تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي 2022 /2023 اعتباراً من صباح الغد الحادي عشر من يونيو الجاري وذلك بمقر دواوين الادارات التعليميه ولمدة خمسة عشر يومًا.

وقال إن الطالب وولي أمره عليهم التقدم بطلب بشأن تظلمات الشهادة الإعدادية عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، مع سداد الرسوم المقررة عن كل مادة يرغب الطالب في الإطلاع عليها التي تبلغ 35 جنيهًا فقط لا غير وفقاً للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 28 مارس 2022 على أن تقوم الإدارات التعليميه بتجميع الطلبات وتسليمها للجنة النظام والمراقبه بمدرسة العمدة احمد طرام الاعدادية بنات و الذي يحدد المواعيد المقررة لكل طالب للإطلاع على كراسات الإجابة الخاصة به.

وأكد وكيل الوزارة أنه خلال الإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية لا يجب على الطالب أو ولي أمره اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجنة النظام والمراقبة.

وأوضح أن الطالب يطلع على صور كراسات الإجابة في المواد التي يتظلم عليها ويكتب ملاحظاته التي يتم عرضها على موجه عام المادة قبل إعادة فحص ورقة الإجابة الخاصة به على أن يتم إخطار الطالب والإدارة بنتيجة التظلم عقب الانتهاء من فحصه.