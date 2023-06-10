حاتم سكر يتعافى من إصابته وينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك

تماثل حاتم محمد "سكر" الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية وأبعدته عن مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد السكندري في الدوري.

وانتظم حاتم سكر في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة،بعد التأكد من جاهزيته، وشارك اللاعب في التدريبات الفنية والبدنية بشكل طبيعي.

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء فاركو المقبل في بطولة كأس مصر.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات 4 أيام عقب مباراة الاتحاد السكندري الأخير في الدوري.

وبدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني واللاعبين لشرح التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها خلال مران اليوم.

وركز الجهاز الفني للزمالك على الجانب البدني في الجزء الأول من المران لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد العودة من الراحة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.