انتهاء تجهيزات امتحانات الثانوية العامة|فرش وتعقيم اللجان وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة.. وتشكيل غرف عمليات لحل الازمات بالمديريات والادارات التعليمية

انتهت مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية ، من فرش وتجهيز جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، واستراحات الثانوية العامة للمعلمين المشاركين في الامتحانات

يأتي ذلك استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 ، الذي من المقرر ان ينطلق رسميا بعد غد الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 بجميع محافظات الجمهورية وفقا للجدول المعتمد رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .

انتهاء تجهيزات لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 وصيانة مراوحها

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أنه تم تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بشكل يناسب تعليمات وزير التربية والتعليم ، حيث تم تنظيف وتعقيم جميع لجان امتحانات الثانوية العامة بإهتمام كبير ، كما تم مراعاة التأكد من وجود التهوية والاضاءة الجيدة بجميع اللجان

وقالت مديريات التربية والتعليم ، أنه تم عمل الصيانات اللازمة للكهرباء والمراوح الموجودة في كل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بالاضافة الى عمل الصيانات واعمال النظافة اللازمة لجميع دورات المياه الملحقة بلجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

20 طالب في اللجنة

وشددت مديريات التربية والتعليم ، على أنه تم ترتيب مقاعد الطلاب بشكل يراعي التباعد اللازم بين الطلاب ، مشددة على أن اجمالي عدد الطلاب في كل لجنة لن يتعدى الـ 20 طالب يتم ترتيب جلوسهم وبترتيب أرقام الجلوس ، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم .

كما أكدت مديريات التربية والتعليم ، أنه تم تعليق كشوف المناداه بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، موضحا فيها اسم كل طالب ورقم جلوسه ، كما تم تنظيف جميع السبورات رقم اللجنة و اسم الامتحان وعدد الطلاب وغيرها من البيانات الخاصة بلجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وأشارت مديريات التربية والتعليم ، إلى أن غرف العزل مازالت موجودة بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، تحسبا لتعرض أي طالب لأي أعراض مرضية معدية اثناء سير الامتحان

غرف عمليات لحل الازمات

وقالت مديريات التربية والتعليم : تم تشكيل غرفة عمليات في كل إدارة تعليمية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2023 وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالمديريات التعليمية .

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، أن دور غرف العمليات هنا هو متابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2023 والتدخل الفورى لحل أى طارئ قد يحدث

توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب ومنع الغش

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد شدد على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، لمساعدتهم على آداء الامتحانات بسهولة ويسر

كما أشارت مديريات التربية والتعليم ، إلى أن وزير التربية والتعليم أصدر تعليمات مشددة ، أكد خلالها على الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مؤكداً على ضرورة منع تواجد الهواتف المحمولة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أنه تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم ، تم تفعيل بروتوكولات التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديريات الأمن لتأمين نقل اوراق امتحانات الثانوية العامة 2023 وتأمين اللجان ، كما تم التنسيق مديريات الكهرباء والوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان مرور ماراثون الثانوية العامة 2023 بلا اي مشاكل مثل انقطاع الكهرباء او وجود الباعة الجائلين حول اللجان

ولفتت مديريات التربية والتعليم ، إلى أنه تم التنسيق مع مديريات الصحة ، ليتم توفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

تجهيز استراحات المعلمين

كما أكدت مديريات التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من تجهيز استراحات الثانوية العامة للمعلمين المشاركين في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مشددة على أنه قد تم تزويد استراحات الثانوية العامة المخصصة للمعلمين المشاركين في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة على أعلي مستوى بشكل يليق بمكانة المعلمين تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 .

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السبت 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023