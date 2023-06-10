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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر ضمن الوفد.. تفاصيل المبادرة الأفريقية للسلام بين روسيا وأوكرانيا

رئيس جنوب إفريقيا
رئيس جنوب إفريقيا والرئيس الصيني

أطلع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا نظيره الصيني شي جين بينج على المهمة المقبلة للزعماء الأفارقة لمحاولة التوسط في سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، أعلن رامافوزا الشهر الماضي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتفقا على استقبال وفد أفريقي مكون من 6 أعضاء هذا الشهر.

وسيضم الوفد رؤساء جمهورية الكونغو ومصر والسنغال وجنوب إفريقيا وأوغندا وزامبيا.

ولم يحدد مكتب رامافوزا متى تحدث إلى شي لكنه قال إن الزعيم الصيني "أشاد بمبادرة القارة الأفريقية وأقر بتأثير الصراع على حياة البشر وعلى الأمن الغذائي في أفريقيا"، وفقًا لما ذكرته "رويترز".

فيما ذكرت شبكة "سي جي تي إن" الصينية، أن الرئيس الصيني شي جين بينج أجرى أمس الجمعة، محادثات هاتفية مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، حيث تعهد بتعزيز العلاقات بين الصين وجنوب إفريقيا، ودعا إلى تهيئة الظروف المواتية لحل الأزمة الأوكرانية.

وقال رامافوزا إن جنوب إفريقيا تدعم وثيقة موقف الصين بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، وتأمل أن تتمكن الأطراف المعنية من استئناف المفاوضات في وقت مبكر.

وذكر رامافوزا أن وفد سلام يتكون من قادة ست دول إفريقية، من بينها جنوب إفريقيا، سيزور روسيا وأوكرانيا للدفع نحو إنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن.

وقال شي لرامافوزا إن موقف الصين تجاه الأزمة الأوكرانية ثابت، ويتمثل في تعزيز محادثات السلام.

وأضاف الزعيم الصيني أنه يأمل أن تقوم جميع الأطراف بتهيئة الظروف المواتية لحل الأزمة من خلال الحوار، مضيفا أن تشكيل الرئيس رامافوزا وقادة الدول الإفريقية ذات الصلة وفد سلام لزيارة روسيا وأوكرانيا أمر جيد.

رئيس جنوب أفريقيا شي جين بينج الصين أوكرانيا روسيا سلام بين روسيا وأوكرانيا

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