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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا تصادر طائرة روسية من طراز آن-124 وتنقلها لـ أوكرانيا

جاستن ترودو
جاستن ترودو

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عن مصادرة الطائرة الروسية من طراز "آن-124" وبدء عملية نقلها إلى أوكرانيا.

ووفقًا لوكالة “سبوتينك” الروسية، قال ترودو في مؤتمر صحفي في كييف، إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "كندا استولت على طائرة شحن روسية من طراز "أنتونوف" هبطت في كندا العام الماضي، وبدأت عملية نقل الطائرة إلى أوكرانيا".

وأضاف أنه تم تخصيص مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار لدعمها في مواجهة روسيا..

وكان رئيس الوزراء الكندي وصل في وقت سابق، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة؛ لبحث الأزمة الأوكرانية الروسية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وغرد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنه موجود في كييف لـ "إعادة تأكيد" التزام كندا تجاه الرئيس زيلينسكي والشعب الأوكراني، حيث يحافظون على مقاومتهم أمام الحرب التي شنتها روسيا.

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