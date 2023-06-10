أحمد موسى يقدم واجب العزاء لرئيس الوزراء في وفاة والدته

قدم الإعلامي أحمد موسى، واجب العزاء للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وفاة والدته.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي شارك في جنازة والدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" خالص عزائنا للدكتور مصطفى مدبولي في وفاة والدته ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" كنا متواجدين في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس لتقديم واجب العزاء وكان هناك حضور لكافة قيادات الدولة ومجلس الوزراء ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" عزاء والدة رئيس الوزراء غدا الأحد في مسجد المشير طنطاوي ".