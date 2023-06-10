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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يقدم واجب العزاء لرئيس الوزراء في وفاة والدته

صدى البلد

قدم الإعلامي أحمد موسى، واجب العزاء للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وفاة والدته.

 

الرئيس السيسي يتقدم مشيعي جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولي.. فيديو وصور

بحضور الرئيس.. لقطات من جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولي


وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الرئيس السيسي شارك في جنازة والدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" خالص عزائنا للدكتور مصطفى مدبولي في وفاة والدته ".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" كنا متواجدين في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس لتقديم واجب العزاء وكان هناك حضور لكافة قيادات الدولة ومجلس الوزراء ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  عزاء والدة رئيس الوزراء غدا الأحد في مسجد المشير طنطاوي ".

أحمد موسى رئيس الوزراء مدبولى مصطفى مدبولي اخبار التوك شو

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