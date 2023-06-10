نجم الزمالك يصدم كهربا بـ فرار في الأهلي بسبب غرامة الفارس الأبيض

كشف أسامة حسن نجم الزمالك والمنتخب السابق عن موقف النادي من غرامة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي لصالح الفارس الأبيض.

واكد أسامة حسن في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” أن الفترة التي قررها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لدفع الغرامه تنتهي مساء اليوم وسيكون من حق الفيفا ايقاف كهربا مره اخري لمدة تصل عام ونصف

واضاف أسامة حسن أن مجلس إدارة الزمالك لن يتهاون مع كهربا خاصة وأن مجلس الإدارة يلبي طلبات الجماهير التي ترغب في عقاب كهربا عقب تهربه من النادي فجاة.

واضاف أن كهربا مهدد حاليا بالايقاف لفترة طويله للغايه مشددا أن مجلس إدارة الأهلي قرر إعارة اللاعب لاي ناد خليجي حتي يتكفل النادي الآخر بدفع قيمة الغرامة كاملة.