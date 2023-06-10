عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك يصدم كهربا بـ فرار في الأهلي بسبب غرامة الفارس الأبيض

كهربا
كهربا

كشف أسامة حسن نجم الزمالك والمنتخب السابق عن موقف النادي من غرامة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي لصالح الفارس الأبيض.

واكد أسامة حسن في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” أن الفترة التي قررها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لدفع الغرامه تنتهي مساء اليوم وسيكون من حق الفيفا ايقاف كهربا مره اخري لمدة تصل عام ونصف 

txt

أوسوريو يقرر رحيل عدد كبير من نجوم الزمالك.. تفاصيل

واضاف أسامة حسن أن مجلس إدارة الزمالك لن يتهاون مع كهربا خاصة وأن مجلس الإدارة يلبي طلبات الجماهير التي ترغب في عقاب كهربا عقب تهربه من النادي فجاة.

واضاف أن كهربا مهدد حاليا بالايقاف لفترة طويله للغايه مشددا أن مجلس إدارة الأهلي قرر إعارة اللاعب لاي ناد خليجي حتي يتكفل النادي الآخر بدفع قيمة الغرامة كاملة.

اتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الزمالك عبدالمنعم كهربا محمود عبدالمنعم كهربا - الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. طلاق تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة | خاص

بيخبّوها .. شعبة الدخان تكشف مفاجأة بشأن زيادة أسعار السجائر | فيديو

بعد طلاقها|شاكيرا تعيش قصة حب جديدة مع نجم سباق السيارات لويس هاميلتون.. صور

قبل مواجهة الوداد.. تقارير: الأهلي في ورطة بسبب كهربا

3 كلمات لـ عصام الشوالي تكشف موقفه من الأهلى وجماهيره| ماذا قال؟

فيوتشر في ورطة.. رحيل على ماهر وبعض اللاعبين بسبب أزمة المستحقات

ابنة تامر أمين تخطف الأنظار في حفل زفاف نجل خيري رمضان

حيرة كهربا تضع مسئولي الزمالك في انتظار انتهاء عدد الساعات

موضوعات متعلقة

فضيحة "بارتي جيت" تطيح ببوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا السابق من البرلمان

ترشيحاتنا

دعاء فك السحر وعلاج الحسد والعين .. هذه آيات إبطال كل مكروه في دقائق

تدمير واسع .. أحمد موسى: روسيا تصطاد الدبابات الأوكرانية

كانت موديل محجبات.. أسماء جلال تثير الجدل بعد شائعة ارتباطها بفنان شهير

تسبب فى جريمة مأساوية بالمنيرة..الحبس 6 أشهر عقوبة الإمتناع عن تسليم الميراث

سفير مصر بالمغرب يكشف أعداد جماهير الأهلي في مباراة الوداد المغربي .. فيديو

بكام دلوقت.. اعرف سعر تويوتا كورولا 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هربًا من حرارة الجو.. صيني يجلس داخل الثلاجة |شاهد

ماذا تفعل قشور الرمان للشعر.. النتيجة ستدهشك

رسميا .. طلاق تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة | خاص

بعد طلاقها|شاكيرا تعيش قصة حب جديدة مع نجم سباق السيارات لويس هاميلتون.. صور

فيديو

تعمل إيه لو شفت أو هاجمتك سمكة قرش في البحر؟|انسى اللي تعرفه وشوف الفيديو ده

مش بس في المدرسة .. حنين محمد رمضان فنانة على تيك توك

«مبيحبش لحم الإنسان».. تشريح قرش الغردقة والنتيجة صادمة

أنا أغلى مطرب وهذا سر ركوبي طائرات خاصة.. تصريحات نارية لـ محمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ