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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. المساجد تعج بالمئات من حفظة القرآن في بركة الحاج

شاهد.. المساجد تعج
شاهد.. المساجد تعج بالمئات من حفظة القرآن في بركة الح

في مشهد مبهر، اجتمع المئات من حفظة القرآن الكريم حول مشايخهم في مسابقة انطلقت داخل مساجد بركة الحاج بمنطقة المرج في محافظة القاهرة من أجل نيل ثواب الدارين والاجتهاد لحفظ كتاب الله والمحافظة عليه.

تنعقد مسابقة الأستاذ الراحل محمد جلال مؤسس التعليم بمنطقة بركة الحاج لعامها السابع والعشرين على التوالي لمساعدة الأطفال والكبار حتى سن 18 عامًا على حفظ القرآن الكريم بالتجويد والقراءات السبع.

والمثير للإعجاب أن كل مسجد من مساجد منطقة بركة الحاج تخطى عدد حفظة القرآن الكريم فيه المئتان، ففي "المتبولي" المسجد الكبير بنات صباحًا تجاوز العدد المائتين.

وفي مسجد الشيخ برطع صباحا تجاوز العدد فيه الـ250 بنتا وولدا، أما في مسجد "الشيخ سليمان الصغير" و"مسجد صلاح الدين" فقد تجاوز العدد الـ200 بنت وولد في كل منهما.

وتجاوز العدد في مسجد البنا بشارع علي ندا الـ100 بنت وولد، وفي منطقة كفر الباشا، تجاوز العدد الـ280 بنتا وولدا داخل مسجد "الإمام علي".

ونشرت صفحة أهالي بركة الحاج صورًا تبعث على الفخر لحفظة القرآن داخل المساجد الخمسة، وكتبت: "بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافطون)، وقال تعالي أيضًا ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون)، وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه)".

وأضافت الصفحة أن المسابقة تمت تحت رعاية مؤسسة الأستاذ محمد جلال رحمه الله وجمعية رجال أعمال بركة الحاج الخيرية وإشراف الأستاذ سيد جلال، وبالتعاون مع مكتب الأوقاف بالمنطقة.

بدأ العمل في المسابقة من أول شهر يونيه لعام ٢٠٢٣م من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة ونصف ظهرا ماعدا يومي ( الخميس والجمعة) من كل أسبوع، والسن المطلوب من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ndKrpwkX5teHbkBwhR7XL6KCNMrhTYpDxd7d137c1RDG4XYo8J3zjZibs2Ae1hVul&id=100063774410855&mibextid=Nif5oz

 

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