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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على مواعيد المكتبة المركزيه الجديدة بجامعة القاهرة.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة ، أن المكتبة المركزية الجديدة تقدم خدماتها للطلبة من داخل الجامعة أو خارجها . 

كما تقدم ايضا خدامتها لأعضاء هيئة التدريس و الباحثين وطلبة الدراسات العليا طوال أيام الأسبوع  ما عدا الجمعة من الساعة 9 صباحا حتى 5 عصرا . 

جامعة القاهرة

نظم مركز جامعة القاهرة لعلوم ورعاية المسنين، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية علاجية متخصصة في مجال طب الأسنان للمسنين، وذلك بمقر المركز، وفي إطار دور الجامعة الخدمي والتنموي والحرص على دعم المنظومة الصحية لجميع منتسبي الجامعة، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم.

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وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن القافلة ضمت نخبة متميزة من أطباء كلية طب الفم والأسنان، وأجرت الكشف الطبي على 28 حالة، وحولت 15 حالة لكلية طب الأسنان، وقدمت الخدمات العلاجية في مجال علاج اللثة وحشو الأسنان وتنظيف الجير، كما قدمت خدمات توعوية لطرق العناية السليمة بصحة الفم والأسنان وكيفية الوقاية من الأمراض المختلفة التي قد تصيب الفم وعلاجها في مراحلها المبكرة.

جامعة القاهرة المكتبة المركزية المكتبة المركزية الجديدة أعضاء هيئة التدريس Jobs Education

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