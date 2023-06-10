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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للتصدي لمخطط «هليفي».. نشطاء فلسطينيون يطلقون حملة لمنع تقسيم المسجد الأقصى

أرشيفية
أرشيفية

أطلق نشطاء فلسطينيون، حملة إلكترونية تحت عنوان "لن يقسم" الإلكترونية، بهدف الدعوة إلى الرباط وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك في ظل المخططات والمساعي الإسرائيلية الهادفة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

ووبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فقد دعت حملة "لن يقسم"، إلى تكثيف تواجد المصلين في الأقصى للدفاع عنه، وحث أهالي الداخل الفلسطيني المحتل ومدينة القدس لحماية الأقصى ومواجهة اقتحامات المستوطنين والتصدي والمواجهة.

وتأتي هذه الحملة والدعوات تزامنا مع الكشف عن خطة أعدها عضو في كنيست الاحتلال عن حزب "الليكود" عميت هليفي، لتقسيم المسجد الأقصى المبارك، بين المسلمين والمستوطنين.

وينص المخطط على سيطرة المستوطنين على المنطقة الوسطى والشمالية من المسجد الأقصى، خاصة منطقة قبة الصخرة، مقابل استمرار المسلمين في أداء الصلوات في المصلى القبلي وما حوله في المنطقة الجنوبية.

كما وتنص خطة هليفي على نزع "الوصاية الأردنية" على المسجد الأقصى، ويقترح المخطط، تمرير صيغة جديدة لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى من خلال السماح لهم بذلك من كل الأبواب.

وتقوم مسودة هليفي على إعادة تعريف المسجد الأقصى إسلاميًا بوصفه مبنى المصلى القبلي حصرًا، وتزعم أنّ تقديس المسلمين كلّ ما دار عليه سور المسجد "مؤامرة لحرمان اليهود من مقدسهم"، باعتبار أن "المقدس إسلاميًا هو ذلك المسجد المبني في الجنوب حصرًا، وبقية المكان ليس مقدسًا عند المسلمين" حسب ادعاء المسودة المقترحة.

وهذا هو المخطط الثالث لمحاولة تقسيم الأقصى، الأول في 2008 ويركز على الجهة الجنوبية الغربية، والثاني 2013 ويركز على الجهة الشرقية من المسجد، وقد فشل مخطط اقتطاع الساحة الجنوبية الغربية في 2008 بفضل الرباط المنظم ومصاطب العلم، فيما فشل مشروع اقتطاع الساحة الشرقية ومصلى باب الرحمة أمام الإرادة الشعبية في حملات التأهيل وهبّة باب الرحمة في 2019.

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للتصدي لمخطط «هليفي».. نشطاء فلسطينيون يطلقون حملة لمنع تقسيم المسجد الأقصى

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