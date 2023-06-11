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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى وزيرى يكشف أسباب ازدهار قطاع الآثار منذ 2016

مصطفى وزيرى
مصطفى وزيرى

حل مصطفى الوزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ضيفا على برنامج “الحياة اليوم”، متحدثا عن الإزدهار الذى شهده قطاع الآثار مؤخرا وإلى ابرز التصريحات: 

وزيرى: مدبولى طلع على سقالة 18 مترا لنقل شكر الرئيس لمرممي الآثار
أكد مصطفى وزيري،الأمين العام للمجلس الأعلى لـ الآثار، أن ترميمات الأثار أخذت منحنى متطورا للغاية منذ 5 سنوات، معقبا:" إديهم تتلف فى حرير".
 

مصطفى وزيرى: تشييد وترميم 14 مسلة خلال الفترة الماضية
كشف مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى لـ الآثار،عن عدد المسلات التي تم ترميمها في الفترة الأخيرة.
 
كانت متكسرة وملقاة على الأرض.. وزيرى يكشف رحلة ترميم تماثيل رمسيس الثاني
أكد مصطفى وزيري،الأمين العام للمجلس الأعلى لـ الآثار، أن  ترميمات الآثار أخذت منحى متطور للغاية منذ 5 سنوات، معقبا:" اديهم تتلف فى حرير".

مصطفى وزيري: بعثات استكشاف الآثار المصرية زادت من 3 إلى 50
كشف مصطفى وزيري،الأمين العام للمجلس الأعلى لـ الآثار، سبب ازدهار اكتشافات الآثار مؤخرا.

الأعلى للأثار استكشاف الاثار استكشاف الاثار ترميم الآثار

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