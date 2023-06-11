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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين بالخارجة

اسعاف
اسعاف

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون فى حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على الطريق الدائري لمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي وجثة المتوفي إلى مشرحة المستشفى .

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على الطريق الدائري لمدينة الخارجة مما أسفر عن وفاة محمد ربيع محمدين 50 سنة بعد إصابته بنزيف بالمخ، وإصابة كلا من فارس محمد ربيع 12 سنة اشتباه كسر بالقدم اليسرى، أحمد محمود أحمد 48 سنة باشتباه نزيف داخلي بالبطن وجرح قطعي بالجبهة، عبد الرحمن أحمد محمود 14 سنة ،اشتباه كسر بالفك وجروح بالوجه ، هاني علي أحمد 25 سنة اشتباه كسر بالقدم اليسرى واليد اليسرى وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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