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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاصفة جديدة تضرب البلاد.. الأرصاد تعلن عن طقس الساعات المقبلة

عاصفة
عاصفة

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

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هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

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العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة: الزموا منازلكم

وقال عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم": “درجات الحرارة بدأت في العودة لمعدلاتها الطبيعية وذلك بعدما بدأت تتغير مسار الكتل الهوائية حيث نشعر بتحسن في الأحوال الجوية”.

 

وأشار محمود القياتي، إلى أن حالة الطقس اليوم مشابهة لطقس أمس إلى حد كبير من حيث درجات الحرارة وسرعات الرياح واعتدال الحالة الجوية بشكل كبير.

هل تصل درجات الحرارة لـ 50 مئوية الأيام المقبلة في مصر؟
درجات الحرارة

منخفض جديد

 

وكشف عن حالة من عدم التقلبات الجوية، قائلا: “التوقعات تقول إنه بداية من مساء يوم الاثنين حتى نهاية يوم الثلاثاء تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية”.

 

وتابع: ستتعرض البلاد لمنخفض خماسيني جديد يوم الثلاثاء سيؤدي إلى نشاط حركة الرياح وسيكون تأثيره بشكل أكبر على شمال ووسط الصعيد، ويتزامن معه ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية.

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