هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة.

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء لكنها ستكون أقل حدة من الحالة السابقة مطلع الشهر الجاري.

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من الظواهر الجوية، من حالة عدم الاستقرار التي يصاحبها عاصفة ترابية تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية ولكن أقل حدة عما حدث الأسبوع الماضي، ويصاحبها سرعة هبات للرياح أقل شدة.

عاصفة ترابية

ونوهت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى عواصف ترابية اليوم الخميس على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وجنوب البلاد والصحراء الغربية وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.



وتوقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفاوتة الشدة اليوم الخميس تكون رعدية أحيانا، ويصاحبها نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، محذرة من ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.



أمطار رعدية

وأضافت الأرصاد الجوية أن غدا الخميس يشهد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

سقوط أمطار



الأرصاد تنصح بإرتداء الكمامات والنظارات الشمسية



كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل العاصفة الترابية، التي ستضرب عددًا من محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الموجة بدأت بالفعل، وغدًا ستصل لذروتها، وتستمر حتى الجمعة، ثم استقرار الأحوال الجوية بحلول يوم السبت.

وقال "القياتي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على شاشة "سي بي سي"، إن هناك حالة من عدم الاستقرار ستضرب عددًا من محافظات الجمهورية.



وأشار عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة وستصل درجات الحرارة لـ 38 درجة، وستصل لـ 45 درجة مئوية في جنوب الصعيد، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

ووجه عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية “القياتي" نصائحه للمواطينن، بارتداء الكمامات، والنظارات الشمسية، مشيرًا إلى أن الرياح ستصل سرعتها لأكثر من 44 كم في الساعة، وبالتالي إثارة للرمال والأتربة على العديد من مناطق الجمهورية، بجانب التيارات الهوائية الهابطة من السحب الرعدية.

