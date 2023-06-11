علي جمعة: بيرم التونسي شرح معنى تلبية الحجاج في ناداني لبيته لحد باب بيته

شرح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، ماذا يجب أن يفعله الحجاج في طريقهم من جدة إلى مكة؟

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن الحجاج عليهم أن يبدأو التلبية بعد نية العمرة متمتعا بها إلى الحج، وهو أحسن اختيار في الفترة الحالية، فالتمتع إلى الحج هو أحسن صيغة نوصي بها.

وأشار إلى أن الحاج يلبي ويقول (لبيك الله لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك) فكان النبي يردد هذه الصيغة كثيرا، ثم يستريح منها قليلا، ويصلون على النبي وقت الاستراحة من التلبية.

وأضاف، أن الرجال يرفعون صوتهم في التلبية، أما النساء فيخفضن صوتهن ويكفي الصوت الذي يسمع من حولها فقط.

وذكر أن التلبية تلازم الحجاج في كل وقت من وقت وصولهم إلى جدة، في الحركات والسكنات، وقت التحير والتغير، وقت شراء الاحتياجات المطلوبة لهم.

وأكد أن التلبية، فيها فرحة كبيرة، وفيها اشتياق لبيت الله الحرام، شارحا معنى التلبية في قوله (بيرم، لما تاب الله عليه، لخص معنى التلبية بذكائه الشديد في قوله "ناداني لبيته لحد باب بيته").

وأوضح، أن التلبية، معناها إجابة دعوة الله عزوجل الذي حدد موعدها ومكانها، مناشدا كل من لم يصبه دوره في الحج، فإنه سيذهب إلى الحج في الموعد المحدد له.