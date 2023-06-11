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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبو الليف يرشح حلمي عبد الباقي لمجلس نقابة المهن الموسيقية

صدى البلد

حرص المطرب أبو الليف علي ترشيح المطرب حلمي عبد الباقي لمجلس  نقابة  المهن  الموسيقية .

وكتب أبو الليف عبر تويتر: أنا المطرب أبوالليف  أقر  أمام  الله  وكل  أعضاء  نقابة  المهن  الموسيقية  أني  أوافق   وأرشح المطرب الزميل  الفنان المحترم  حلمي  عبد الباقي  لترشيحه  لمجلس  نقابة  المهن  الموسيقية  والله  الموفق  وهذا إقرار مني بذلك،  الإمضاء والتوقيع  عضو نقابي مؤسس المطرب  نادر  أبوالليف.
 

يذكر أن نادر أبوالليف، كشف تفاصيل صادمة عن أزمته الصحية، لافتا إلى أنه يعاني من تلف تام في إحدى رئتيه، بينما الرئة الأخرى تعمل بنسبة 15%، وضعف في عضلة القلب ونسبة كفاءتها 33%، وجلطات في القدم.  

وتابع نادر أبو الليف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كنت بشرب 180 سيجارة في اليوم، للقضاء على التوتر، موجها الشكر للفنان مصطفى كامل وجميع أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية على وقوفهم بجانبه خلال أزمته الصحية و دائما بيسألوا عليا وعلى كل عضو.

 

التراث الشرقي 
وأضاف نادر أبو الليف، أنا درست الفن وتربيت على التراث الشرقي الأصيل النظيف المحترم، ووالدي كان رقاق كوكب الشرق أم كلثوم، وهناك أعضاء نقابة لا يصلحون للغناء وأصواتهم نشاز.

الفنان نادر أبو الليف أعمال نادر أبو الليف المطرب نادر أبو الليف

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