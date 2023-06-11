وزارة العمل تختتم دورات تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بالمنوفية

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، بشأن ختام البرنامج التدريبي على مهن التفصيل والحياكة للفتيات بمركز التدريب المهنى ببركة السبع ، ومركز التدريب المهنى بشبين الكوم .

وعقد اختبار نهاية الدورة التدريبية ضمن برامج التدريب التحويلي المجاني التي توفره المديرية للشباب من أبناء المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة لهم ، وفرص تدريب مهنى مناسبة تتواءم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل داخل المحافظات تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى .

وأوضح سعد عبد الرحيم مدير مديرية العمل بالمنوفية ، فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، انه بعد انتهاء التدريب تم عقد الاختبار متضمناً جزئين [ نظرى - عملى ] بحضور سعيد ذكى مدير منطقة العمل بشبين الكوم ، وهدى فرغلى مدير التدريب المهنى ، وعلا الباز مدير مركز التدريب بشبين الكوم و محمد عبد المقصود مشرف المركز ، واميمة عبد الحميد عوض مدير مركز التدريب ببركة السبع ، سعيد عبدالحميد الصاوى مشرف المركز ، وأشاد المتدربين بالجهد المبذول من إدارة التدريب المهنى والمتمثل فى إعداد و تنظيم إجراء الاختبارات النظرية والعملية لهذه الدورات والاستفادة منها ، كما تم عرض لمنتجات المتدربين النهئية ذات الجودة المتميزة .

وأكد مدير المديرية ، أن التدريب يتم تنفيذه طبقاً لنظام الساعات المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية وفق خطة التدريب المهنى الموضوعة من قبل الادارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، كما يتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية ، مع توفير المستلزمات والأدوات التدريبية والزي التدريبي الخاص مجاناً ، كما يحصل المتدربين فى نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل فى شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثمارى .