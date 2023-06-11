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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة العمل تختتم دورات تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بالمنوفية

صدى البلد

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، بشأن ختام البرنامج التدريبي على مهن التفصيل والحياكة للفتيات بمركز التدريب المهنى ببركة السبع ، ومركز التدريب المهنى بشبين الكوم .

وعقد اختبار نهاية الدورة التدريبية ضمن برامج التدريب التحويلي المجاني التي توفره المديرية للشباب من أبناء المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة لهم ، وفرص تدريب مهنى مناسبة تتواءم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل داخل المحافظات تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى .

وأوضح سعد عبد الرحيم مدير مديرية العمل بالمنوفية ، فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، انه بعد انتهاء التدريب تم عقد الاختبار  متضمناً جزئين [ نظرى - عملى ] بحضور سعيد ذكى مدير منطقة العمل بشبين الكوم ، وهدى فرغلى مدير التدريب المهنى ، وعلا الباز مدير مركز التدريب   بشبين الكوم و محمد عبد المقصود  مشرف المركز ، واميمة عبد الحميد عوض  مدير مركز التدريب ببركة السبع ، سعيد عبدالحميد الصاوى مشرف المركز ، وأشاد المتدربين بالجهد المبذول من إدارة التدريب المهنى والمتمثل فى إعداد و تنظيم إجراء الاختبارات النظرية والعملية لهذه الدورات والاستفادة منها ، كما تم عرض لمنتجات المتدربين النهئية ذات الجودة المتميزة  .

وأكد مدير المديرية ، أن التدريب يتم تنفيذه طبقاً لنظام الساعات المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية وفق خطة التدريب المهنى الموضوعة من قبل الادارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، كما يتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية ، مع توفير المستلزمات  والأدوات التدريبية والزي التدريبي الخاص مجاناً ، كما يحصل المتدربين فى نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل فى شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثمارى .

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