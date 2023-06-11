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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف أتخلص من الكوابيس رغم أني أصلي وأقرأ قرآن قبل النوم ؟

صدى البلد

أحلم بكوابيس رغم أني أصلي وأقرأ قرأن قبل النوم فماذا أفعل حتى تتكرر معى ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

ورد عثمان، قائلًا: أنه من المستحب أن تتوضوء وتذكر الله بأن تستغفر وتصلى على النبي وتقرأ أية الكرسي والمعوذتين وتقول أذكار النوم فعندما تنام على وضوء وتذكر الله قبل نومك فكل هذا يحصن الإنسان الى أن يستيقظ. 

طريقة التعامل مع الأحلام المزعجة

فعلى المسلم إذا أراد أن يتجنب الأضرار الناتجة عن أي رؤيا مكروهة فعليه بمجرد أن يستيقظ من نومه عقب الرؤيا المكروهة ينفذ ما سبق من هدي نبوي : 
أولا: أن يتفل عن يساره ثلاث مرات 

ثانيا: أن يتعوذ بالله من شر تلك الرؤيا مع كل مرة 

ثالثا: أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مع كل مرة 

رابعا: أن يتحول عن جنبه الذي كان ينام عليه 

خامسا: ألا يحدث بتلك الرؤيا أحدا

هذا يكفي لرد كل ما يتعلق بالرؤيا المكروهة وأن المسلم إذا قام بذلك لا يضره شيء يتعلق بتلك الرؤيا .وتأمل قول أبي قتادة السابق ( إن كنت لأرى الرؤيا أثقل على من الجبل فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أبالي بها ) . 

دعاء للتخلص من الأحلام المزعجة 

((أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون)).

فلن تقترب الشياطين منه لأنه جعل نفسه في معية الله، فعليه الاحتماء بربه حتى يحميه من شر خبثه وممن تراه ولا تراه، حيث أنه يجب على كل مسلم بالالتزام بذكر الله حتى لا يقترب منه الشيطان.

علاج شرعي للتخلص من الكوابيس المستمرة

قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الكوابيس والأحلام المزعجة مصدرها الشيطان، بعكس الرؤيا الصادقة التي تكون ربانية خالصة.

ونصح د.علي جمعة فى فيديو تم بثِه عبر صفحته الرسمية بـ« فيسبوك»، من يرى أحلامًا مزعجة وكوابيس مستمرة بقراءة خواتيم سورة الكهف، وهنُ الأربع آيات الأخيرة منها.

وأكد المفتى السابق، أن هذه نصيحة مجربة ومتوارثة عن العلماء والمشايخ القدامى، ومبينًا: " من يحافظ على قراءة هذه الآيات قبل نومه يوميًا؛ تخلو حياته من الكوابيس بإذن الله - تعالى-".

يذكر أن خواتيم سورة الكهف هي:« إِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ كانَت لَهُم جَنّاتُ الفِردَوسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾خالِدينَ فيها لا يَبغونَ عَنها حِوَلًا ﴿١٠٨﴾ قُل لَو كانَ البَحرُ مِدادًا لِكَلِماتِ رَبّي لَنَفِدَ البَحرُ قَبلَ أَن تَنفَدَ كَلِماتُ رَبّي وَلَو جِئنا بِمِثلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾ قُل إِنَّما أَنا بَشَرٌ مِثلُكُم يوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلـهُكُم إِلـهٌ واحِدٌ فَمَن كانَ يَرجو لِقاءَ رَبِّهِ فَليَعمَل عَمَلًا صالِحًا وَلا يُشرِك بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾».

وجدير بالذكر أيضًا أن الكوابيس والأحلام المزعجة من أكثر أسباب اضطرابات النوم، وحدوث الأرق، لأنها كفيلة بإيقاظ الشخص من نومه مفزوعًا ومرتبكًا، كما أنها تسبب له القلق في اليوم التالي، حيث أنها تأخذ مساحةً من تفكيره؛ حين يحلل ما ورد في الكوابيس والأحلام المزعجة، خصوصًا إن كانت هذه الأحلام تتعلق به أو بأحدٍ من أفراد عائلته.

طريقة التعامل مع الأحلام المزعجة دعاء للتخلص من الأحلام المزعجة علاج شرعي للتخلص من الكوابيس المستمرة

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