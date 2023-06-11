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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أهم رسائل الرئيس السيسي بالكلية الحربية.. اللواء محمد زكي الألفي يكشف عنها|فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد  اللواء محمد زكي الألفي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن زيارة  الرئيس عبد الفتاح السيسي للكلية  الحربية لها عدة اتجاهات، مشيرا إلى أن هناك اهتماما من القيادة السياسية لتأهيل القيادات العسكرية بالمستقبل.

وقال محمد زكي الألفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا  مصري"، إن الرئيس السيسي تحدث عن عدد من القضايا كاستقبال مصر للإخوة السودانيين، إضافة إلى استقبال مصر 9 ملايين لاجئ.

مصر تسير في الطريق الصحيح

وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر تسير في الطريق الصحيح، خاصة على مستوى الأزمة الاقتصادية، وأرسل رسالة طمأنة للمواطنين بأنه سيتم تخطي المرحلة الصعبة التي حدثت نتيجة أزمة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية.
 

ة الرئيس السيسي اللواء محمد زكى الألفى الكلية الحربية أكاديمية ناصر العسكرية الأزمة الروسية الأوكرانية

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