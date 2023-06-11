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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مداهمة شركتين نصبا على راغبى السفر للخارج من خلال إعلانات السوشيال ميديا

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (المديرين المسئولين عن شركتين "إحداهما بدون ترخيص" لإلحاق العمالة للخارج - بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج "على خلاف الحقيقة" والترويج والدعاية لنشاطهما الإجرامى على وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الإجتماعى مما مكنهما من تحقيق أرباح مالية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وعُثر بمقر أحداهما على (عدد من جوازات السفر المصرية بأسماء أشخاص مختلفة – إيصالات إستلام نقدية – كروت دعائية).

وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ إجراءات إلغاء ترخيص الشركة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الإستيلاء على أموال السفر للخارج الحاق العمالة السوشيال ميديا المخالفة للقـانــون النصب والاحتيال

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