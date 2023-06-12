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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل الصلاة الإبراهيمية 1000 مرة .. هل تتحقق بها المعجزات وتشفى الأمراض؟

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي

فضل الصلاة الإبراهيمية 1000 مرة .. يغفل الكثيرون عن فضل الصلاة الإبراهيمية 1000 مرة، وحكم أدائها وترديدها في غير الصلاة، حيث ثبت في السنة النبوية المطهرة فضل الصلاة الإبراهيمية، فهل يتحقق بها المعجزات وتشفى الأمراض. 

وفي التقرير التالي نسلط الضوء على فضل الصلاة الإبراهيمية 1000 مرة، خاصة مع اقتراب نهاية الثلث الأخير من الليل ووقت الفجر.

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فضل الصلاة الإبراهيمية 1000 مرة

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من أعظم القربات وأعلاها شأنا، فقد أمر بها الحق سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، وجَبل عليها عباده الموحدين من الملائكة فقال جل من قائل:"إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56)".

كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بكثرة الصلاة عليه باعتبارها واحدة مما يتحقق بها الشفاعة وتزداد الحسنات وترفع الدرجات وتمحى بها السيئات وينال بها الرغبات وتتحقق بفضلها المعجزات، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: “أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ؛ فَإِنَّ صَلاةَ أُمَّتِي تُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَيَّ صَلاةً كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِّي مَنْزِلَةً”.

وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خاتم رسل الله، بأن يكون على ملة الخليل إبراهيم وهديه فقال تعالى:" ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا"، وكان نبينا هو أولى الناس بأبو الأنبياء والخليل إبراهيم فقال تعالى:" إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا".

دعاء الصلاة الإبراهيمية

ومن صيغ الصلاة الإبراهيمية ما يلي: “اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد".

وقد ذكر العلماء صيغتين للصلاة الإبراهيمية هما: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». رواه البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.

وروى البخاري ومسلم من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قولوا للَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

وأوضح العلماء معنى الصلاة الإبراهيمية أن «اللهم صلّ على محمد» طلب من الله أن يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الله هي الثناء في الملأ الأعلى، وقيل: هي الرحمة.

وأضافوا «وعلى آل محمد» قيل: هم أهل بيته خاصة، والصحيح أنهم أتباع ملته، كما صليت على إبراهيم واضح المعنى، وعلى آل إبراهيم هم أتبعه وأنصاره، اللهم بارك على محمد طلب من الله تعالى أن يبارك على النبي صلى الله عليه وسلم، والبركة هي زيادة الخير وثبوته.

متى تقال الصلاة الإبراهيمية

يجب الالتزام بالصيغة الإبراهيمية فقط عند الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجزء الثاني من التشهد،  وأيضا يمكن قول الصيغة الإبراهيمية خارج الصلاة.

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معجزات الصلاة الإبراهيمية

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة فى عمر الإنسان ولها فضل عظيم وكثير من الناس يهملها ولا يلتفت لفضلها مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي عندما ذكر له أجعل لك صلاتى كلها قال إذا تكفى همك ويغفر الله لك ذنبك بكثرة صلاتك على النبي وأفضل الصيغ الصيغة الإبراهيمة التى نقولها فى التشهد.. ومن المهم ان نداوم على الصلاة على النبي. 

صلاة الشفاء والعطاء

كشف الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، صيغة محددة للصلاة على رسول الله، شأنها الشفاء من الأمراض والاستغناء بها عن الدواء.

وأوضح عبد الرازق خلال ظهوره في مقطع فيديو مصور له، أن صيغة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الصلوات الخمس، توقيفية، موقوفة على الصيغة الإبراهيمية، أما في غير الفروض الخمسة فهي اجتهادية، يؤديها صاحبها وفقًا للضوابط الشرعية.

وعن صيغة صلاة الشفاء والعطاء، رددها العالم الأزهري كالتالي: اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة مقبولة لديك، مرضية لديه، واشفنا اللهم بها من كل داء، وأغننا اللهم بها عن كل دواء.

وتابع: وحصنا اللهم بها من كل بلاء، صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والرزق والرحمة، وتغلق بها عنا أبواب الشر والفقر والفتنة، وعلى آله وصحبه في كل ذرة ألف ألف مرة، مشدداً أنها تسمى صلاة الشفاء والعطاء.

أسرار الصلاة الإبراهيمية

أولًا: يؤجر المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلّم- بعشر حسنات.

ثانيًا: يرفع المصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات.

ثالثًا: يغفر للمصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر سيئات.

رابعًا: سبب في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة.

خامسًا: يكفي الله العبد المصلي على رسول الله ما أهمّه.

سادسًا: تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-.

سابعًا: الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى.

ثامنًا: سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.

تاسعًا: تنقذ المسلم من صفة البخل.

عاشرًا: سبب من أسباب طرح البركة.

الحادي عشر: سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة.الثاني عشر: التقرّب إلى الله تعالى.

الثالث عشر: نيل المراد في الدنيا والآخرة.

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