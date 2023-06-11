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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لنشر صحيح الدين.. قافلة مجمع البحوث الإسلامية تجوب مؤسسات محافظة كفر الشيخ

قافلة دعوية
قافلة دعوية

تشهد قصور الثقافة ومراكز الشباب والأندية، والمكتبات العامة، ومراكز الشرطة، والمقاهي بمركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، قافلة دعوية من الأزهر الشريف، برعاية الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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تأتي هذه القافلة تحت إشراف ومتابعة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عادل عبد الصمد يوسف، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ.

 

ويرافق القافلة فضيلة الشيخ حسين العزلة، عضو الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني «مشرف القافلة»، وفضيلة الشيخ هاني محمد حسن، مدير التوجيه بمنطقة وعظ كفر الشيخ، وقامت القافلة بزيارة مديرية الشباب والرياضة، ومديرية الثقافة، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية الأوقاف.
 

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بدور الأزهر الشريف في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الوسطية والاعتدال، ومحاربة الأفكار الهدامة، موجها بفتح جميع الأبواب أمام القوافل الدعوية، والتي تأتي تنفيذاً لاستراتيجية الأزهر الشريف ورسالته السامية في الحفاظ على الوعي المجتمعي وحماية القيم المجتمعية والأخلاقية، والحفاظ على المجتمع المصري من كل محاولات العبث بأمنه واستقراره.
 

وأضاف الدكتور عادل عبد الصمد مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، أن القافلة تقوم بنشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والأخذ بأيدي الشباب وتبصيرهم بالمخاطر المعاصرة؛ وذلك من خلال ندوات في قصور الثقافة، ومراكز الشرطة، ومراكز الشباب، والمكتبات العامة، وذلك للعبور بالمجتمع إلى بر الأمان، وحثهم على التحلي بالأخلاق الحميدة، كما تتعرض القافلة الدعوية للحديث عن مكانة الوطن، وواجب الدفاع عنه، والتحذير من الشائعات، وذلك حفاظا على أمن واستقرار مصرنا الحبيبة.

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أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب شيخ الأزهر الأمين العام المساعد للدعوة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية التضامن الاجتماعي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ المفاهيم الخاطئة

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