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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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درجات الحرارة اليوم الأحد 11 يونيو 2023...أخبار الطقس

درجات الحرارة وأخبار
درجات الحرارة وأخبار الطقس

عرضت القناة الأولى المصرية تقريرا عن حالة الطقس اليوم و درجات الحرارة المتوقعة  على معظم أنحاء الجمهورية وصرحت هيئة الأرصاد الجوية أن توقعات حالة الطقس اليوم الأحد، أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة على جميع الأنحاء ليلا.

ووتابع التقرير أنه  بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية كما تكون حالة البحرالأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية

القاهرة العظمى 33، الصغرى 23.

6 أكتوبر العظمى 34، الصغرى 23

دمنهور العظمى 31 الصغرى 23.

كفر الشيخ العظمى 32، الصغرى 22.

المنصورة العظمى 32، الصغرى 23.

الزقازيق العظمى 33، الصغرى 24.

طنطا العظمى 32، الصغرى 21.

بورسعيد العظمى 28، الصغرى 22.

الإسماعيلية العظمى 34، الصغرى 23.

العريش العظمى 29، الصغرى 21.

رفح العظمى 28، الصغرى 21.

رأس سدر العظمى 34، الصغرى 24.

نخل العظمى 34، الصغرى 21.

طابا العظمى 32، الصغرى 27.

شرم الشيخ العظمى 36، الصغرى 27.

الإسكندرية العظمى 28، الصغرى 20.

العلمين الجديدة العظمى 27، الصغرى 20.

مطروح العظمى 26، الصغرى 19.

السلوم العظمى 31، الصغرى 18.

سيوة العظمى 36، الصغرى 19.

رأس غارب العظمى 36، الصغرى 28.

سفاجا العظمى 37، الصغرى 27.

شلاتين العظمى 35، الصغرى 25.

أبو رماد العظمى 34، الصغرى 25.

رأس حدربة العظمى 35، الصغرى 25.

الفيوم العظمى 35، الصغرى 24.

بني سويف العظمى 35، الصغرى 24.

المنيا العظمى 35، الصغرى 24.

أسيوط العظمى 36، الصغرى 25.

سوهاج العظمى 37، الصغرى 27.

قنا العظمى 38، الصغرى 28.

أسوان العظمى 40، الصغرى 29.

أبوسمبل العظمى 40، الصغرى 30.

الأرصاد الجوي اخبار الطقس الرياح السطحية الحرارة اليوم توقعات حالة الطقس

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