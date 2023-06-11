وزير الاتصالات الأسبق: لابد من وجود آلية للاستفادة من البيانات المتاحة للتداول

علق الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات الأسبق، علي إصدار قانون حرية تداول المعلومات ضمن محاور الحوار الوطني.

وقال خلال كلمته في جلسة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن الحوار الوطني، الذي يعرض على شاشة «إكسترا لايف»، إن معظم مسودات قانون حرية تداول المعلومات تطرقت إلى عدد من الثوابت المتمثلة فى الإفصاح من المجلس الأعلى للبيانات، وتحديد البيانات التى يحظر الافصاح عنها.

تنظيم تداول المعلومات

وأكد على ضرورة التطرق إلى تنظيم تداول المعلومات ولا اقصد التقييد ولكن آلية الاستفادة من البيانات المتاحة، خاصة وأن مستخدمي مواقع التواصل على مستوى العالم متوقع ان يصلوا إلى 6 مليارات نسمة، وفى مصر 46 مليون شخص.

وأشار إلى أن فيس بوك لديه 21 مركزا لحفظ البيانات بتكلفة 16 مليار دولار، مشددا على ضرورة استكمال أدوات المجلس الأعلى للبيانات، ومركز تحليل البيانات التى يتم اتاحتها".