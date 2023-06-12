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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لقطات حماسية لجمهور الأهلي بنادي حدائق الأهرام

صدى البلد

رصدت كاميرا «على مسئوليتي» أجواء جماهير الأهلي بنادي حدائق الأهرام، قبل لقاء الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء في تمام العاشرة مساء.

ويشهد محيط نادي حدائق الأهرام توافد الجماهير المصرية لمشاهدة المباراة عبر شاشات العرض، وتشجيع النادي الأهلي ضد الوداد المغربي.


وبدت الأجواء الاحتفالية حماسية من جماهير النادي الأهلي التي حرصت على  تشجيع الأحمر، وجاءت الأسر رفقة أطفالها الذين يرتدون قميص الأهلي، ويهتفون بحماس للأحمر.

وقال محمد إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة نادي حدائق الأهرام، خلال لقائه مع عاصم الشندويلي مراسل صدى البلد في تقرير تلفزيوني لبرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، إنّ النادي  الأهلي سر فرحة المصريين الذين توافدوا لتشجيع فريقهم المفضل والاستمتاع بالمباراة، مردفا: «البطولة أهلاوية إن شاء الله».

وأضاف إبراهيم نافع، أنّ النادي الأهلي يلعب اليوم باسم مصر، وتقف خلفه الملايين من الجماهير التي تتمنى فوز المارد الأحمر في لفائه ضد الوداد المغربي.

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