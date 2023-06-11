زوجة زيلينسكي تتوجه لـ إسرائيل .. ماذا يحدث؟

أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الأحد، بأنه من المتوقع أن تزور سيدة أوكرانيا الأولى، أولينا زيلينسكا، إسرائيل الأسبوع المقبل، حيث تستضيفها زوجة الرئيس الإسرائيلي، ميشال هرتسوج.

وقالت “تايمز أوف إسرائيل”، نقلا عن دبلوماسيين، إنه من المقرر أن تصل زيلينسكا، زوجة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلي إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل، مشيرة إلي أن التواريخ لم تحدد بعد.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلي أنه من المتوقع أن تزور زيلينسكا الجنود الأوكرانيين الذين يخضعون للعلاج في إسرائيل، من بين اجتماعات أخرى من المرجح أن تضم مسؤولين إسرائيليين.

وبدأ الجنود الأوكرانيون الجرحى في الوصول إلى إسرائيل لتلقي العلاج في سبتمبر الماضي، وعاد 11 منهم إلى ديارهم حتى الآن.

وتجتمع زيلينسكا مع زعماء العالم لمناقشة الدعم الإنساني لبلادها وللتأكيد على معاناة المدنيين الأوكرانيين منذ غزو القوات الروسية في فبراير من العام الماضي.