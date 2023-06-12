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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ربنا ميرضاش بالظلم.. أحمد موسي: أحنا أبطال القرن افرحوا يا أهلاوية

أحمد موسي
أحمد موسي

احتفل الإعلامي أحمد موسي، بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، ببطولة دوري ابطال افريقيا بعد تعادله 1 / 1 أمام الوداد فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى اياب نهائى دوري أبطال إفريقيا.

وظهر أحمد موسي في بث مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقال أحمد موسي: “ربنا مش بيحب الظلم، الحمد لله الأهلي كسب، مبروك يا مصريين متناموش وافرحوا للصبح”.

وتابع موسي: “أحنا أبطال القرن افرحوا يا أهلاوية، في ناس هتزعل أوي من تتويج الأهلي النهاردة بس معلش متزعلوش، شكرا يا عبد المنعم علي الكورة الحلوة، شكرا يا أهلي”.

وتوج الأهلى بالبطولة رقم 11 فى تاريخه بمجموع المباراتين حيث فاز الأهلى فى مباراة الذهاب فى القاهرة 2 / 1  وتعادل فى الاياب بالمغرب 1 / 1 ليفوز 3 / 2 بمجموع المباراتين ليستعيد بطولته المفضلة بعد أن فاز بها الوداد النسخة الماضية على حساب الأهلي.

ونجح محمد عبد المنعم فى ادراك هدف التعادل وهدف التتويج فى الدقيقة 78 برأسة رائعة من الضربة الركنية التى لعبها على معلول .

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