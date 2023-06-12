دعاء انشراح القلب.. كلمات تشرح الصدر وتزيل الهم والضيق

دعاء انشراح القلب مشاعر الفرح بالسعادة قد تكون صعبة أوقات كثيرة خاصة مع تقلبات الحياة، وأكثر شيء يؤلم القلب هو الهم ، وعلاجه في الاستغفار والتسبيح والأذكار، ففي الذكر طمأنينة ، وربنا عز وجل أقرب إلى العبد من حبل الوريد ، بزوال الهم والغم ينشرح الصدر، وعلينا القرب من الله عز وجل، لأنه كلما كان العبد في معية الله ، انشرح صدره بالإيمان.. دعاء انشراح القلب لم يرد نصا عن سيدنا النبي لكن في السطور التالية مجموعة من الأدعية المختارة حول هذا الأمر.



دعاء انشراح القلب اللهم إني اسألك باني اشهد انك انت الله الذي لا اله الا انت .. الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد .. اللهم إنا نسألك زيادة في الأيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفواً عند الحساب، وأماناً من العذاب، ونصيباً من الجنة ، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.

دعاء انشراح القلب لا اله إلا انت الحليم العظيم لا اله إلا انت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا اله إلا انت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وانت على كل شي قدير اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك..اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم لك الحمد على الإسلام اللهم لك الحمد على أن هديتنا اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم التي أنعمت بها علينا .

اللّهم إنّك لا تحمّل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب

دعاء يشرح الصدور

دعاء يشرح الصدور حتى يكون القلب مطمئن بعيد عن الهموم ويكون الدعاء مستجاب ردد دعاء يتشرح الصدور، وفي القرآن الكريم وتلاوته راحة وانشراح للصدر قال تعالى أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (2) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (3) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (4) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (8).



دعاء يشرح الصدور يستحب للمسلم أن يقول رب امنحني من سعة القلب، وإشراق الروح، وقوة النفس، ما يعينني على ما تحبه من عبادك من مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين، واجعل ذلك سلوة حياتي، وسرور نفسي، وشغل وقتي، وقرة عيني.

دعاء يشرح الصدور اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت ربُّ المستضعفين اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب، ويسر لنا في كل مسألة جواب، ونجنا من كل ألوان العذاب، وبيض وجوهنا يوم يشتد الحساب، وزين مجلسنا بخير الأصحاب، واجعل دعاءنا دعاء مستجاب اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلهَ إلَّا أنتَ، خلقْتَني، وأنا عبدُكَ، وأنا على عهْدِكَ ووعدِكَ ما استطعْتُ، أعوذُ بِكَ مِنْ شرِّ ما صنَعْتُ، وأبوءُ لَكَ بنعمتِكَ علَيَّ، وأعْتَرِفُ بذنوبي، فاغفرْ لِي ذنوبي، إِنَّه لَا يغفِرُ الذنوبَ إلَّا أنتَ.

دعاء يشرح الصدور اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدين وأغننا من الفقر.

دعاء يشرح الصدور رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين..اللهم استودعك همي فبشرني بما يفتح مداخل السعادة في قلبي.

أسألك بكلّ اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، فقد أخبر النّبي – صلّى الله عليه وسلم، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.



ذكر الله يشرح الصدور

ذكر الله يشرح الصدور وفرج الله قريب وبيده خزائن كل شيء وبين لحظة وأخرى تتبدل الأحوال والزم الدعاء بالليل والنهار فما من نعمة إلا من الله وردد دائما وقل اللهم اشرح لي صدري ودبر لي أمري وهيء لي الخير حيث كان.

اللهم لك الحمد على الإسلام، اللهم لك الحمد على أن هديتنا، اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم التي أنعمت بها علينا

اللهم اني استغفرك من جميع الذنوب والخطايا ما علمت منها وما لم أعلم... اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم .. ولا تفرقنا واهلنا وأحبائنا بعد الممات يا رب العالمين ..اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك...ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك .. ومن اليقين ما تهون به على مصائب الدنيا.



اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب والخطايا، ما علمت منها وما لم أعلم، اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم، ولا تفرقنا وأهلنا وأحبائنا بعد الممات يا رب العالمين.



(اللَّهُمَّ اجْعَلْ لي في قَلْبِي نُورًا، وفي لِسَانِي نُورًا، وفي سَمْعِي نُورًا، وفي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ في نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لي نُورًا).

اللهم إني أستغفرك من كل سيئة ارتكبتها في بياض النهار وسواد الليل، في ملأ وخلاء وسر وعلانية وأنت ناظر إلي.

اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم التي أنعمت بها علينا

اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.



اللهمَّ لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم رب السموات السبع ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته

يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تُورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم، واغفر لي الذنوب التي تهتِك العِصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء