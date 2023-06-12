محمد عبد المنعم رجل مباراة الأهلي والوداد في نهائي أبطال أفريقيا

حصل محمد عبد المنعم على جائزة رجل مباراة الوداد والأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل عبد المنعم هدف الأهلي والذي ساوى التتويج باللقب.

وقال عبد المنعم عبر شبكة بي إن سبورتس: "الموسم الماضي كنت مصابا وغبت عن المباراة النهائية".

وأضاف "الموسم الحالي عوضني الله عن البطولة الماضية وأهدي اللقب لأسرتي وجماهير الأهلي التي سافرت وساندتنا طيلة اللقاء".



وتوج الأهلى بالبطولة رقم 11 فى تاريخه بمجموع المباراتين حيث فاز الأهلى فى مباراة الذهاب فى القاهرة 2 / 1 وتعادل فى الاياب بالمغرب 1 / 1 ليفوز 3 / 2 بمجموع المباراتين ليستعيد بطولته المفضلة بعد أن فاز بها الوداد النسخة الماضية على حساب الأهلي .

وتقدم الوداد المغربى على الأهلي بهدف نظيف فى الشوط الأول حيث سجل يحيى عطية الله لاعب نادي الوداد المغربي الهدف الأول من ضربة ثابتة في الدقيقة 27 ..

جاءت بداية اللقاء بسيطرة الأهلي على منطقة وسط الملعب ثم تبادل لاعبي الفريقين الاستحواذ على الكرة في محاولة تسجيل هدف التقدم، ومرت الدقائق الأولى دون خطورة على مرمى الفريقين.

وفي الدقيقة 13، توغل أيوب العملود إلى داخل منطقة جزاء الأهلي دون ضغط من الدفاع إلا أنه أخطأ في تسديد الكرة لتمر بسلام على مرمى الحارس محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 27، سجل يحيى عطية الله الهدف الاول من الضربة الثابتة التى خدعت الحارس محمد الشناوي .

وبعد هدف تقدم الوداد، سيطر لاعبي الأهلي على مجريات اللعب في محاولة لتسجيل هدف التعادل ولكن فشلت جميع المحاولات لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق المغربي.

وفى الشوط الثانى حاول الاهلى من البداية ادراك التعادل وحاول من خلال هجماته سواء من الاختراقات من المنتصف أو اللعب على الاطراف .

وأجرى كولر المدير الفنى للأهلى عدة تغييرات بخروج مروان عطية وحسين الشحات ودفع بكل من محمد مجدى أفشة و أحمد عبد القادر لتنشيط الناحية الهجومية ثم دفع بكل من عمرو السولية ومحمد شريف بدلا من كهربا وحمدى فتحى .

ونجح محمد عبد المنعم فى ادراك هدف التعادل وهدف التتويج فى الدقيقة 78 برأسة رائعة من الضربة الركنية التى لعبها على معلول .

بعد الهدف لجأ الأهلى للتأمين الدفاعي والحفاظ على النتيجة فى الوقت الذى اندفع فيه الوداد للهجوم .