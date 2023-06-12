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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الحسنة يتابع تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

متابعة أعمال الخطة
متابعة أعمال الخطة الاستثمارية بالحسنة

تفقد سعد خليل بغدادي ،رئيس مركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء ، أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م .، للوقوف علي الوضع علي الطبيعة قبل تسليم تلك الأعمال بقرية وادى العمرو والتأكد من تنفيذها بالشكل المطلوب والمطابقة للمقاييس الفنية.

 

المواصفات الفنية:

 

واكد بغدادي ،على ضرورة سرعة الانتهاء من المشروع ،إلي جانب التأكيد علي ضرورة التنفيذ طبقا للمواصفات الفنية المتفق عليها داخل كراسة الشروط الخاصة بالعملية، ومراجعة معايير الجودة في التنفيذ ، وذلك لضمان جودة الأعمال .

كما اطمأن  على سير العمل لتحقيق  أفضل معدلات الامان والسلامة علي تلك الطرق المنفذة والتي تعمل على  سلامة المواطنين.

 
كما واصل رئيس المركز، جولاته الموسعة بالمرور على الوحدات المحلية بقرية وادى العمرو ،وقرية الغردقة ، للتأكد من آلية سير العمل بالشكل المطلوب.

 والتقى بعدد من المواطنين لبحث طلباتهم وشكواهم ووضع الحلول المناسبة لها.

 وأكد رئيس المدينة ،أنه يسعى جاهدًا لتلبية كافة طلبات المواطنين، واشار الى حرص جميع الجهات التنفيذية على بحث المشاكل المعروضة  وحلها بكل شفافية. 
وفي نهاية جولته ، قام بزيارة سريعة لمعبر العوجة البري، للتأكد من سير العمل وتقديم الدعم للجهات المعنية العاملة في  معبر العودة  .

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الحسنة مشروعات الخطة الاستثمارية قرية

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