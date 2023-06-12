بعبع أفريقيا.. أول تعليق من مهيب عبدالهادي عقب تتويج الأهلي بدوري الأبطال

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، علي تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله 1 / 1 أمام الوداد فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى اياب نهائى دوري أبطال إفريقيا.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه الشخصي “فيسبوك”: “الأهلي بعبع أفريقيا شرفتوا مصر”.

وتوج الأهلى بالبطولة رقم 11 فى تاريخه بمجموع المباراتين حيث فاز الأهلى فى مباراة الذهاب فى القاهرة 2 / 1 وتعادل فى الاياب بالمغرب 1 / 1 ليفوز 3 / 2 بمجموع المباراتين ليستعيد بطولته المفضلة بعد أن فاز بها الوداد النسخة الماضية على حساب الأهلي.

ونجح محمد عبد المنعم فى ادراك هدف التعادل وهدف التتويج فى الدقيقة 78 برأسة رائعة من الضربة الركنية التى لعبها على معلول .