تفاصيل برقية زعيم كوريا الشمالية إلى الرئيس الروسي

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تعهد بالتمسك بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتعزيز التعاون الاستراتيجي لتحقيق هدفهما المشترك المتمثل في بناء دولة قوية.

وتعهد كيم في رسالة إلى بوتين بمناسبة العيد الوطني لروسيا، ودافع عن قراره بالحرب على أوكرانيا وأبدى "الدعم والتضامن مع الكرملين".

وقال كيم في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية: "العدالة ستنتصر بالتأكيد وسيواصل الشعب الروسي إضافة المجد إلى تاريخ الانتصار".

ودعا كيم إلى "تعاون استراتيجي أوثق" مع موسكو "متمسكًا بقوة بالرئيس الروسي ، تماشياً مع الرغبة المشتركة لشعبي البلدين لتحقيق الهدف الكبير المتمثل في بناء دولة قوية".

وسعت كوريا الشمالية إلى إقامة علاقات أوثق مع الكرملين ودعمت موسكو بعد الهجوم على أوكرانيا العام الماضي وألقت باللوم على "سياسة الهيمنة" و "الاستبداد" للولايات المتحدة والغرب.