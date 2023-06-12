لاعبو الأهلي الدوليون يتوجهون إلى مقر إقامة معسكر المنتخب بالمغرب‏

توجه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الدوليون، محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومروان عطية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر، بعد خوض مباراة الوداد إلى مقر معسكر المنتخب الوطني في المغرب، استعدادًا لمباراة غينيا التي تقام يوم ١٤ يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.
وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة اليوم الإثنين قادمة من المغرب، ومنح الجهاز الفني راحة للفريق تمتد إلى يوم 18 يونيو الجاري، مستغلًّا فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.
وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب بالقاهرة، فيما تعادل مع الوداد بهدف لمثله في مباراة الإياب وتوج باللقب الـ11 في تاريخ النادي.