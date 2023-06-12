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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبو الأهلي الدوليون يتوجهون إلى مقر إقامة معسكر المنتخب بالمغرب‏

صدى البلد

توجه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الدوليون، محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومروان عطية وحمدي فتحي وحسين ‏الشحات ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر، بعد خوض مباراة الوداد إلى ‏مقر معسكر المنتخب الوطني في المغرب، استعدادًا لمباراة غينيا التي تقام يوم ١٤ يونيو ‏الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ‏ديفوار 2023.‏

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة اليوم الإثنين قادمة من المغرب، ومنح الجهاز الفني راحة ‏للفريق تمتد ‏إلى يوم 18 يونيو الجاري، مستغلًّا فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.‏

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل ‏هدف، ‏في مباراة الذهاب بالقاهرة، فيما تعادل مع الوداد بهدف لمثله في مباراة الإياب وتوج ‏باللقب الـ11 في تاريخ النادي.‏

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