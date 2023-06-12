أول أغنية عراقية بالذكاء الاصطناعي تشعل السوشيال ميديا

تصدرت أول أغنية عراقية بالذكاء الاصطناعي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشر الشاعر العراقي مالك الشويلي مقطع فيديو يكشف فيه كواليس الاستعداد لهذه الأغنية المثيرة للجدل.

ولم يكشف الشاعر العراقي عن الكلمات التي ستضمها الأغنية، ولا عن موعد طرحها، مما أثار العديد من التساؤلات حول مصير الغناء في الوطن العربي، خاصة أنه لم يحدد إذا كانت الاستعانة بالذكاء الاصطناعي ستكون في اللحن أو التوزيع.

ويعتبر استخدام الذكاء الاصطناعي في الفن والموسيقى من الاتجاهات الحديثة التي تسعى إلى تطوير وتحديث هذا المجال، وذلك من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في اللحن والإيقاع وتوزيع الأصوات، وهو ما يعتبر تحدياً فنياً جديداً يستحق المتابعة والاهتمام.

وتجدر الإشارة إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الفن والموسيقى ليس بالأمر الجديد، إذ تم استخدامه في عدد من الأعمال الفنية الدولية والعربية، وحققت بعضها نجاحاً كبيراً، ولكن يبقى السؤال حول كيفية تأثير استخدام هذه التقنيات على الفن والموسيقى وهل ستؤثر على الجودة والإبداع في هذا المجال.

ومع اقتراب موعد طرح الأغنية العراقية الأولى بالذكاء الاصطناعي، انتشرت التجربة من بلد إلى آخر لاستخدامه في العديد من المجالات الفنية